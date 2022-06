Eventi e divertimenti incontrano lo shopping in Franciacorta

Con oltre 190 negozi di noti brand italiani ed internazionali e sconti fino al 70% tutto l’anno, Franciacorta Village è la meta ideale per lo shopping anche d’estate: passeggiare tranquillamente e in tutta sicurezza è il modo migliore per ritrovare i propri store preferiti e recuperare il gusto ed il piacere di uno shopping che è il risultato di un mix di passione, stile, moda ed eleganza tutta italiana. Inoltre, per rendere unica e memorabile ogni vostra visita, le giornate di shopping estivo presso il Franciacorta Village quest’anno saranno animate da una moltitudine di eventi.

Franciacorta Village e la 1000 Miglia

Anche per l’edizione 2022 il Franciacorta Village è Race Friend Sponsor della corsa di auto d’epoca che rende Brescia capitale mondiale del motorismo storico. “In occasione della gara abbiamo definito un intenso programma social per il Village la cui narrazione è stata affidata a due ospiti d’eccezione Giorgia Palmas e Filippo Magnini, – afferma Francesca Monteleone, center manager del centro. “Come coppia li abbiamo ospitati per far vivere loro un’intensa giornata tutta franciacortina: shopping al Franciacorta Village, visita ad una nota cantina e poi tappa ad una Brescia coloratissima e cosmopolita per il rito della punzonatura delle vetture della 1000 Miglia!”.

Tra le unicità che caratterizzano il Village vi è infatti anche lo store Experience 1000 Miglia– un modo concreto per presentare ai tanti stranieri una delle eccellenze iconiche tutta italiana. Lo store, che nasce dalla stretta collaborazione con il Museo Mille Miglia e con gli organizzatori della gara, presenta in esposizione tutto l’anno 5 splendide veteran car, alcune memorabilia della corsa ed un corner di prodotti con la mitica Freccia Rossa.

Women: un mondo in cambiamento. L’imperdibile mostra del National Geographic

Prorogata fino al 3 luglio, in funzione dell’ottima accoglienza ed al costante interesse del pubblico, la mostra fotografica ad ingresso gratuito “Women: un mondo in cambiamento”. L’itinerario della mostra, ospitata presso lo spazio espositivo del Village, si articola in sei sezioni espositive e in un percorso diffuso anche tra alcune vetrine del Village, allestite appositamente per raccontare con scatti magnifici e significativi la quotidianità di oltre un secolo di storia femminile in ogni continente. Oltre 60 scatti che provengono dall’archivio del National Geographic compongono un’esposizione che non vuole essere solo testimone del passato, ma diventa stimolo per porre al centro di una riflessione la questione femminile nel presente e nel prossimo futuro.

Franciacorta Village: le nuove aperture

In tema di nuove aperture 4 sono gli indirizzi da segnalare: Starbucks ha infatti aperto questa settimana il suo attesissimo store. Il negozio è caratterizzato da un design contemporaneo con comodi posti a sedere e un bancone di servizio progettato per facilitare l'asporto mentre per l'arredamento, realizzato in legno chiaro e ferro sono state scelte le tonalità naturali della terra. I clienti hanno la possibilità di rilassarsi nell'area esterna, protetta dall’ombra e da fioriere schermate.

Il brand Liviana Conti ha effettuato un importante ampliamento del proprio store trasferendosi in un’elegante boutique all’ingresso della galleria. Uno spazio più idoneo a sottolineare l’esclusività delle collezioni e dei capi: Liviana Conti è la signora italiana dell’inventive knitting: capi essenziali e raffinati, che fanno del minimalismo un cult dei giorni nostri, per una produzione rigorosamente artigianale e made in Italy.

Lo store Marc’O Polo propone una collezione uomo/donna ideata e realizzata solo con materiali naturali, quali il cotone e il lino. Nato a Stoccolma nel 1967, Marc’O Polo è diventato oggi un brand internazionale del casual fashion, sinonimo di innovazione, qualità, design ed attenzione alla sostenibilità.

Anche Havaianas, il brand delle iconiche infradito che hanno portato lo spirito brasiliano nel mondo, ha aperto un proprio store nella galleria del Village e propone oltre 400 modelli per una collezione che comprende anche abbigliamento ed accessori.

Franciacorta regala FICO Eataly World

Infine, fino al 2 luglio, una simpatica promozione vi attende al Franciacorta Village grazie alla collaborazione con Fico Eataly World, il parco del gusto che accoglie nel centro alle porte di Bologna l’eccellenza del cibo italiano: i clienti di tutti i 5 Village del gruppo Land of Fashion (oltre al Franciacorta, Mantova, Valdichiana, Palmanova e Puglia Village) a fronte di una spesa minima di 50 € effettuata presso i negozi, riceveranno una cartolina valida per un ingresso gratuito a Fico Eataly World. La visita a Fico è un’esperienza gastronomica innovativa, grazie alla presenza di oltre 60 importanti aziende dell’agroalimentare italiane a 30 attrazioni e giostre, 7 aree tematizzate, 26 ristoranti e molto altro.



Tantissimi motivi dunque per organizzare una giornata di shopping e relax per tutta la famiglia in piena sicurezza presso il Franciacorta Village quest’estate. Vi aspettiamo! E se volete rimanere sempre aggiornati su promozioni ed eventi in programmazione seguite la pagina Facebook del Village a questo link.