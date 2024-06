Franciacorta Village e 1000 Miglia: un legame consolidato negli anni

Situato alle porte di Brescia, Franciacorta Village è una destinazione imperdibile per gli amanti dello shopping. Con oltre 190 negozi dedicati a noti marchi italiani e internazionali, questo centro open-air offre un’esperienza di acquisto in un ambiente raffinato e accogliente. Ogni visita a Franciacorta Village si trasforma in una giornata memorabile, grazie anche a riduzioni dal 30 al 70% disponibili tutto l’anno e a una vasta gamma di servizi esclusivi che arricchiscono l’esperienza di ogni visitatore.

La storica collaborazione con la 1000 Miglia

Da anni, Franciacorta Village è legato alla leggendaria 1000 Miglia, una delle corse automobilistiche più famose al mondo. Questa partnership celebra la passione per il territorio bresciano e la promozione delle sue eccellenze. L’edizione del 2023 ha visto la storiche auto della 1000 Miglia sfrecciare davanti ai negozi di Franciacorta Village, creando un momento indimenticabile per tutti i presenti. Questa rinnovata collaborazione mira a mettere in risalto le bellezze di un territorio magnifico, ricco di piccoli borghi e percorsi affascinanti, riscoperti attraverso il passaggio delle eleganti auto d’epoca che partecipano alla gara.

Un sodalizio vincente

Rinnovando con entusiasmo il suo ruolo di Race Friend Sponsor, Franciacorta Village continua a valorizzare l'unicità del proprio territorio grazie anche ad un evento come la 1000 Miglia, che da sempre proietta Brescia a livello internazionale.

La collaborazione con 1000 Miglia tè un appuntamento che si rinnova con formule diverse dal 2019 e testimonia l’impegno non solo di Franciacorta Village, ma di tutto il network Land of Fashion, nel promuovere i territori in cui sono ubicati i 5 Villaggi, le loro tradizioni attraverso partnership di prestigio, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e l'orgoglio locale.

Franciacorta Village fa parte del prestigioso network Land of Fashion, che include anche Mantova, Palmanova, Valdichiana e Puglia Village. Queste destinazioni offrono esperienze di shopping mirate e esclusive, trasformando ogni visita in una esperienza da vivere e condividere