Una serata all’insegna del Franciacorta Docg

L’Italia è un Paese ricco di storia e cultura, conosciuto in tutto il mondo anche per le sue eccellenze enogastronomiche. Specialmente in fatto di vino – settore in cui è tra i maggiori produttori in assoluto – può contare su tanti pezzi pregiati. Tra questi rientra sicuramente il Franciacorta (dalla zona collinare situata tra Brescia e l’estremità meridionale del Lago d’Iseo), il primo vino italiano a ottenere la Denominazione di origine controllata e garantita Docg, marchio che si attribuisce a vere e proprie eccellenze che hanno acquisito una particolare importanza nel tempo.

Il 23 settembre, al Franciacorta Village, shopping destination alle porte di Brescia con più di 190 negozi con i migliori brand italiani ed internazionali, va in scena la Village Night: una serata dedicata al Franciacorta Docg, dal tramonto sino alla mezzanotte.

Degustazioni di ottimi vini Franciacorta Docg

Venticinque cantine tra le più prestigiose del territorio metteranno a disposizione dei visitatori del Village banchi d’assaggio e degustazioni di ottimi vini: un’occasione, anche, per conoscere le caratteristiche, le peculiarità e la storia delle diverse tipologie di Franciacorta Docg. Village Night, infatti, è un evento unico che punta a coinvolgere gli appassionati e conoscitori del buon vino, ma anche i più curiosi che vogliono saperne di più di un’eccellenza assoluta del nostro Paese.

La serata inizierà alle 18 e proseguirà fino alla mezzanotte, con le degustazioni lungo le arcate della piazza e nella galleria del Village. L’ulteriore sorpresa è la presenza dello chef Andrea Mainardi, conosciuto anche per le sue apparizioni al programma La prova del cuoco, il quale avrà una postazione dedicata nella piazza: qui proporrà dolci creazioni da abbinare all’assaggio dei Franciacorta.

Musica, spettacoli e shopping sotto le stelle

La Village Night è anche un’occasione di divertimento. La serata, infatti, sarà accompagnata da una selezione musicale di noti Dj, come Luca Onere e Marco Fullone, fino a concludere con la performance di Tommy Vee... Nel frattempo, nella cornice inusuale e allegra, i visitatori potranno anche fare shopping sotto le stelle, perché tutti i 190 negozi del Franciacorta Village rimarranno aperti fino alla mezzanotte, e assistere agli spettacoli itineranti degli artisti di strada.

L’ingresso prevede due tipologie di ticket: il biglietto singolo oppure quello di coppia:

La prima opzione (da €16) consta di tre degustazioni di Franciacorta Docg, stuzzicherie studiate dai punti ristoro del Village; un dolce creato dallo chef Mainardi ed un calice logato Franciacorta

Il ticket di coppia (da €24) consente quattro degustazioni, due stuzzicherie, due dolci, due calici e un porta-calice con il logo Franciacorta.

Il 23 settembre al Franciacorta Village si saluta l’estate: quale migliore occasione per farlo festeggiando a suon di musica e con un calice di ottimo di vino?