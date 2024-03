AS Roma scende in campo per la sostenibilità: al via la partnership con Q8

Lo sport è da sempre sinonimo di gioco di squadra, in cui valori come la tenacia, il rispetto e la collaborazione si intrecciano per raggiungere un obiettivo comune.

Ed è proprio l'idea del gioco di squadra al centro della nuova partnership tra AS Roma e Q8, pronte a scendere in campo insieme per promuovere un futuro più consapevole: un vero e proprio sodalizio che si fonda sulla condivisione di valori e sulla volontà di fare la differenza.

Un nuovo biocarburante per il pullman giallorosso

Diventando partner ufficiale dell'AS Roma, Q8 rifornirà il pullman della squadra giallorossa con l'innovativo biocarburante Q8 HVO+.



Grazie alla sua esclusiva formulazione, questo carburante biogenico di origine rinnovabile permette di ridurre le emissioni di CO₂, fino al 90% in meno rispetto ai carburanti tradizionali durante il suo intero ciclo di vita.



Inoltre, l'utilizzo di additivi di ultima generazione ne migliora ulteriormente le caratteristiche, garantendo efficienza e pulizia del motore e dei sistemi di alimentazione, preservandone un corretto funzionamento nel tempo.

Q8 è uno dei principali player italiani del settore dell’energia che garantisce la mobilità delle persone e delle merci. Al centro della strategia di Q8 la sostenibilità del business che persegue coniugando sinergicamente salvaguardia dell’ambiente, sviluppo sociale e crescita economica

Iniziative per i tifosi e il territorio

La partnership tra Q8 e AS Roma non si limita solo alla fornitura di biocarburante. Le due aziende stanno infatti pianificando un programma di iniziative a beneficio del territorio e attività di promozione e di engagement rivolte ai tifosi giallorossi, con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della mobilità sostenibile.



"Siamo fieri di essere a fianco della magica Roma e dei suoi tifosi per sostenerli in questo percorso sulla strada della mobilità sostenibile, grazie al Q8 HVO+ che garantisce un minor impatto ambientale ed è il frutto della continua innovazione che da sempre ci contraddistingue nel settore energetico." dichiara Fabio Curtacci Global Cards Fleet and Marketing Director di Q8.

"Siamo felici di unire le nostre forze a quelle di Q8, un leader nel suo settore con il quale il Club condivide l'ambiziosa visione di fornire priorità e visibilità ai processi di innovazione sostenibile. L'AS Roma ha una lunga storia di attività a beneficio del territorio e così, in linea con la nostra strategia, questa partnership rafforza i nostri sforzi di sostenibilità e di decarbonizzazione per preservare la nostra incredibile comunità per le generazioni a venire." spiega Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officer della AS Roma.

Un esempio concreto di collaborazione per un futuro migliore

La partnership tra Q8 e AS Roma rappresenta un esempio virtuoso di come le aziende possano collaborare per promuovere una mobilità più sostenibile e contribuire ad un cambiamento verso un futuro migliore, un impegno concreto che si traduce in azioni reali per il benessere della comunità.