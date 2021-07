Casey Harrell, l'uomo che ha “colorato” Wall Street di verde

Attivista, ambientalista e innovatore. È Casey Harrell, 42 anni, l’uomo che ha cambiato letteralmente l’ideologia “grigia” di Wall Street con per tingerla di verde, guidando in maniera netta la conversione ambientalistica del gruppo BlackRock. Oggi è pronto a condurre questa crociata – forse l’ultima - con Vanguard Group Inc., il più grande fornitore di fondi comuni di investimento e il secondo (dopo iShares di BlackRock) di fondi negoziati in Borsa (ETF), noti anche come fondi-indice o fondi low cost.

Con il tempo la sua missione è diventata ancora più urgente: Harrell soffre di sclerosi laterale amiotrofica, nota anche come malattia di Lou Gehrig e vive, a detta sua, con “un orologio diverso da quello che vive la maggior parte delle persone”. Risiede ad Oakland, in California, con sua moglie e la sua giovane figlia e vive in forte simbiosi con il suo progetto dal nome Sunrise Project, un'organizzazione no profit australiana che combatte contro il cambiamento climatico. "Mi sento legato in modo viscerale all'urgenza di agire sul clima ora, non entro il 2050”.

Non solo. Harrel lavora quotidianamente con organizzazioni non governative, tra cui Sierra Club, Friends of the Earth e Amazon Watch, per aumentare la consapevolezza sul record climatico del gestore del fondo.

L’esperienza con BlackRock

Sono passati quasi tre anni da quando Harrell ha iniziato quello che è diventato noto come BlackRock's Big Problem, una rete di organizzazioni che premono l'azienda con sede a New York a cedere dalle società di combustibili fossili, incluso il carbone, nei suoi fondi gestiti attivamente.

BlackRock's Big Problem ha tenuto dozzine di proteste all'esterno degli uffici della società da Bruxelles a San Francisco, ha organizzato per le popolazioni indigene della foresta pluviale amazzonica di parlare all'assemblea annuale degli azionisti del gestore del denaro e ha diffuso rapporti sul record climatico dell'azienda ad alcuni dei suoi più grandi clienti. Ma Harrell a oggi precisa che con BlackRock non è stato un “addio”, piuttosto un “arrivederci”, i risultati di questo cambiamento potrebbero ancora essere più determinanti nei prossimi anni.

Harrell a Vanguard

Il cambiamento in Vanguard potrebbe arrivare più velocemente di quanto avvenuto per BlackRock. "Vanguard si preoccupa profondamente dell'impatto del rischio climatico e accoglie con favore il contributo di tutte le parti su come affrontarlo al meglio"- ha dichiarato John Galloway, responsabile globale della gestione degli investimenti presso la Valley Forge, società con sede in Pennsylvania- " Il nucleo della nostra missione è il dovere fiduciario di massimizzare i rendimenti degli investimenti a lungo termine per i nostri azionisti”