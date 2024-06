Dopo l’aria condizionata negli stadi, un ulteriore schiaffo alla crisi climatica.

Il 5 giugno è stata la giornata mondiale dell’ambiente, tematica molto sentita in un’epoca in cui gli occhi sono costantemente puntati sul cambiamento climatico, le sue cause e gli effetti sempre più evidenti.

Il mondo intero vede milioni di persone mobilitarsi attivamente per la salvaguardia del nostro pianeta, tra azioni, iniziative e grandi o piccoli accorgimenti all’interno della vita quotidiana, tuttavia, esiste ancora chi intraprende attività che rappresentano un vero e proprio schiaffo alla crisi energetica dei nostri giorni.

Dopo che nel 2022 è stato installato il più grande impianto di aria condizionata a cielo aperto, negli stadi di Doha, perché si potessero svolgere i campionati Mondiali di calcio – con interi grattacieli adibiti a contenere gli impianti di raffreddamento e una produzione totale di 3,6 milioni di tonnellate di Co2 –, ecco che la capitale del Qatar alza nuovamente l’asticella con un’opera dai costi elevatissimi, sia a livello economico che ambientale.

Sappiamo bene che le temperature in tutto il mondo si stanno gradualmente innalzando e che tale problematica tocchi in particolar modo i Paesi della Penisola Arabica, ma ciò che è stato progettato ha dell’incredibile.

All’interno del complesso commerciale e culturale del Katara Village, uno dei punti d’attrazione preferiti dai qatarini e dai turisti, situato a Doha, tra il distretto finanziario di West Bay e le torri a mezza luna dell’area residenziale The Pearl, è stato realizzato un vero e proprio mega impianto di condizionamento che riesce a rendere condizionata l’aria di intere vie: un percorso pedonale di 1.143 metri.

L’aria condizionata fuoriesce attraverso delle grate annegate nel terreno sui lati della strada, creando una sorta di muro di aria fredda, che poi si diffonde per tutta la via. L’aria più calda sale verso l’alto, lasciando nella parte bassa un clima più piacevole.

Nonostante l’ingente spesa investita per tale progetto, il risultato risulta apparentemente una buona soluzione per i visitatori dell’area. Tuttavia, la notevole produzione di Co2 mette in atto un circolo vizioso che porterà nel tempo ad aumentare ulteriormente il bisogno di aria condizionata.