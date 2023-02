Cosa sappiamo di Artifact, il nuovo social lanciato dai creatori di Instagram

“Dove eravamo rimasti?”. È questa la domanda che si sono fatti Kevin Systrom e Mike Krieger, fondatori di Instagram, “scomparsi” (mediaticamente parlando) nel 2018, quando Facebook ha acquisito il social network più in voga del momento. Come creare quindi un’ app potenzialmente innovativa, come lo fu ai tempi Instagram?

Semplice: affidiamoci all’Intelligenza Artificiale e condiamolo con alcuni elementi di Twitter, TikTok e Google Reader. Un po’ semplicistico, eppure questa formula potrebbe essere vincente negli anni a venire.

Artifact: di cosa si tratta

Sì, perché Artifact - questo il nome designato per il social network del futuro, ottenuto mediante una combinazione tra i termini “Intelligenza Artificiale” e “Fatti”- presenterà un feed di articoli personalizzato che utilizza il machine learning per comprendere gli interessi degli utenti, e che presto permetterà di discutere delle notizie presenti sulla piattaforma con i propri amici.

In home una serie di articoli popolari scelti da un elenco ben curato di editori: si va dalle note testate giornalistiche, come ad esempio il New York Times, ai piccoli blog che trattano argomenti di nicchia. L’algoritmo sarà in questo modo sempre “sul pezzo”: cliccando sugli articoli di loro interesse, gli utenti iscritti al social permetteranno di fornire allo stesso i topic preferiti, in modo da ricevere aggiornamenti simili in futuro.

La condivisione su Artifact

Ma Artifact consentirà, come tutti i social network, anche un momento di condivisione. Due elementi nello specifico saranno in grado di assolvere questo compito: un feed che mostra gli articoli pubblicati dagli utenti seguiti, insieme ai loro commenti, e una casella di posta che permette di commentare le notizie del momento con gli amici più stretti.

In questo modo, il detto “content is king”, uno dei must del marketing moderno, torna ad avere un ruolo centrale.

Artifact: i dubbi sull’informazione

Restano da risolvere alcuni dubbi: ad esempio, cosa resta dell’informazione indipendente e spontanea, una volta che un algoritmo deciderà per noi quale testata scegliere di consultare? E come far fronte alla proliferazione di fake news cui siamo stati sommersi negli ultimi anni? Prenderanno piede anche in questo social newtork?

Ai posteri l’ardua sentenza. Vero è che Artifact potrebbe sfruttare il progressivo allontanamento di una grossa fetta di iscritti a Twitter per posizionarsi in maniera decisiva sin da subito. E l’elemento “Intelligenza Artificiale”, di dominio pubblico grazie soprattutto all’affermarsi di strumenti quali ChatGPT, è di assoluta novità nel panorama mondiale. Due fatti da non sottovalutare.