Immagination car: dalla Sierra Leone, la prima auto fatta con soli materiali di scarto e rifiuti

Studente di geologia e “inventore autodidatta” – come lui stesso ama definirsi –, Emmanuel Alie Mansari, originario della Sierra Leone, ha costruito con le sue mani un’automobile a zero emissioni, unica al mondo.

Si chiama Imagination Car ed è una vettura a energia solare, in grado di raggiungere i 15 km/h e che, grazie ai comandi posizionati sullo sterzo e all’assenza di pedali nell’abitacolo, può essere utilizzata anche dalle persone disabili o da chi ha problemi motori. Alimentata da un pannello solare che sostituite il classico tettuccio, l’auto è in grado di muoversi grazie a un sistema di ingranaggi artigianale e un motore che riceve gli input esclusivamente dai comandi presenti sullo sterzo: la frizione, il freno e l’acceleratore.

A soli 26 anni, Emmanuel ha realizzato un suo sogno utilizzando solamente materiali di scarto e rifiuti recuperati dalle discariche, con l’obiettivo non solo di offrire ai suoi concittadini un mezzo ecologico, nel rispetto dell’ambiente, ma anche di contribuire – nel suo piccolo – a risolvere una delle principali cause di morte della sua nazione: le malattie respiratorie causate dai gas nocivi e dai fumi delle vecchie vetture che circolano per le strade.

"La maggior parte delle auto della Sierra Leone sono alimentate da combustibili fossili dannosi per l’ambiente e per le persone, spesso bambini, che muoiono a causa di patologie del sistema respiratorio. Per questo ho voluto creare questa macchina, l’Imagination car".

L’idea innovativa prende ispirazione dal funzionamento di una sedia a rotelle elettrica. In tre anni di studi e di ricerca, Emmanuel è stato in grado di apprenderne e replicarne le funzionalità, per poi applicarle al suo prototipo di automobile a energia elettrica. Nella realizzazione ha inoltre donato utilità e una seconda vita a canne di bambù, vecchi fili in disuso e componenti elettrici abbandonati, inserendo tutti gli elementi tipici delle classiche automobili, come sportelli, fanali, frecce e specchietti retrovisori.

Il desiderio di sostenere la propria comunità continua con nuovi progetti. Emmanuel ha infatti sviluppato ulteriori soluzioni ad alto impatto sociale, come un triciclo per persone disabili e un prototipo di lampada a energia solare portatile. La dimostrazione che grazie all’impegno, la determinazione e la volontà, è possibile raggiungere anche gli obiettivi più complessi e creare un mondo migliore.