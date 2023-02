Come Babaco Market ha dato vita alla frutta “imperfetta”

Alzi la mano chi conosce il Babaco. Non molti di voi, vero? State tranquilli, non è un dramma non sapere cosa sia. Anzi, forse la sua natura sta proprio nell’essere considerato “di nicchia”, a causa del suo essere imperfetto.

Il babaco è un po’ di tutto: ha la forma di peperone, il colore che ricorda il melone bianco e il sapore a metà tra ananas e arancia. Ma c’è chi dice che ricorda anche un po’ la fragola. Insomma, un vero e proprio frutto fuori dall’ordinario.

Facciamo fatica a vederlo nel reparto frutta del supermercato proprio per la sua forma irregolare e per il suo gusto non convenzionale.

Un e-grocery per la frutta imperfetta

E quante volte ci siamo trovati di fronte a frutti o vegetali di questo tipo? Irregolari rispetto alla forma canonica, ammaccati e dalla buccia consumata ma pur sempre buoni e succosi? Prodotti considerati di scarto anche se “colpevoli” di presentare solamente un aspetto fuori dai canoni della vendibilità.

Ecco quindi che, per dare nuova vita a questi alimenti speciali, c’è Babaco Market, un e-grocery che mira a combattere lo spreco alimentare promuovendo anche il consumo di frutta e verdura cosiddette brutte ma buone.

Babaco Market: cosa vende

All’interno del sito di Babaco Market è possibile trovare prodotti con piccoli difetti di buccia, dalle forme simpatiche e misure più piccole del solito, che non vengono accettati dai canali tradizionali, come i supermercati, e per questo sono spesso destinati allo spreco.

E poi prodotti unici per natura, provenienti da piccoli produttori, presidi slow food e appassionati della qualità. Prodotti che rispecchiano l’amore per il cibo e il rispetto delle tradizioni, dove il bello non esiste ma esiste solo il buono.

Come funziona Babaco Market

Babaco Market seleziona con cura i produttori italiani che amano la propria terra e che si prendono cura dei suoi frutti. Persone che amano il proprio lavoro e che, in accordo con la mission di Babaco Market, non vogliono sprecare il cibo che non supera i concorsi di bellezza indetti dagli standard di altri canali di distribuzione.

Ha affermato Francesco Giberti, CEO e fondatore dell’azienda: “Solo nel primo anno di Babaco abbiamo contribuito a salvare circa 140 tonnellate di frutta e verdura e a evitare che venissero immesse nella nostra atmosfera 350 tonnellate di CO2. Attualmente collaboriamo con 100 produttori sparsi per tutto il territorio nazionale e i prodotti che inseriamo nelle nostre box sono 100% Made in Italy”

È possibile acquistare delle box con frutta e verdura dalla forma “fuori dall’ordinario” (in abbonamento settimanale o quindicinale) rigorosamente di stagione e portarle direttamente a casa: dal produttore al consumatore, come si suol dire in questi casi.