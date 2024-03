BAM vince il premio Dubai International Best Practices Award per la rigenerazione urbana e gli spazi pubblici

La Biblioteca degli Alberi Milano (BAM), progetto di Fondazione Riccardo Catella, ha ricevuto il prestigioso Dubai International Best Practices Award for Sustainable Development nella categoria Urban Regeneration and Public Spaces.



Il premio, conferito durante il World Government Summit 2024 di Dubai, riconosce il valore internazionale di BAM e l'impegno della Fondazione nello sviluppo di pratiche per la rigenerazione urbana e la cura del verde pubblico.

BAM, la Biblioteca degli Alberi Milano

BAM è un parco pubblico di 9 ettari situato nel cuore di Milano, tra Piazza Gae Aulenti e il quartiere Isola. Con oltre 100 specie botaniche, 500 alberi e 135.000 piante, il parco rappresenta una vera e propria "biblioteca" di biodiversità.

Il premio di Dubai è un riconoscimento all'innovativo modello di gestione del parco, basato sulla collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore. La Fondazione Riccardo Catella, in collaborazione con il Comune di Milano e COIMA, si occupa della gestione, sicurezza, manutenzione e pulizia del parco, garantendo un elevato standard di qualità e cura del verde.

Un parco sostenibile per la comunità

BAM è un luogo di incontro e socialità per la cittadinanza. Il parco offre un ricco programma culturale gratuito, con oltre 250 eventi all'anno, tra concerti, spettacoli, laboratori e attività educative. L'obiettivo è di avvicinare la comunità alla natura e promuovere uno stile di vita sostenibile.

BAM si distingue, inoltre, per l'attenzione alla sostenibilità nella progettazione e gestione del verde pubblico, attraverso tecnologie innovative per l'irrigazione, la manutenzione e la tutela della biodiversità.

Un modello replicabile

Il successo di BAM dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato possa portare alla realizzazione di spazi verdi di alta qualità, fruibili da tutti. Il modello di BAM è replicabile in altre città e rappresenta un esempio di come la rigenerazione urbana possa migliorare la qualità della vita delle persone.

Per maggiori info su BAM e sul suo programma culturale, è possibile visitare il sito web.