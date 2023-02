San Valentino: Barilla lancia un formato di pasta a forma di cuore

Si avvicina San Valentino, la festa di tutti gli innamorati. Questa ricorrenza è celebrata in tutto il mondo il 14 Febbraio. “Oggi è una festa inventata dai fabbricanti di cartoline per gli auguri”, diceva Jim Carrey in “Se mi lasci ti cancello”.

E in effetti il marketing ha sempre trovato in questa festa terreno fertile, concedendo ai consumatori un ampio margine di iniziative cui partecipare. Oppure boicottare, dal momento che, per molti, come Carrey nel film, è solo un giorno come un altro.

Il concorso a premi Barilla USA

Tra le tante, ci sono sicuramente le iniziative “culinarie”. Che sia al ristorante o a lume di candela in casa, la cena di San Valentino è un momento importante per l’unione della coppia. Non ci si può “arrangiare”, come in tutte le altre sere della settimana: bisogna dare il meglio di sé e per farlo occorrono ingredienti eccellenti.

Un ingrediente su tutti? Ovviamente la pasta. Ecco che Barilla USA, ha lanciato nei giorni scorsi un concorso a premi, in cui i fortunati riceveranno un pacco di pasta speciale: i mezzi rigatoni messi in palio per l’occasione hanno la forma di un cuore.

Ma c’è di più: il nuovo formato di pasta (“Pasta Love”) sarà accompagnato da un biglietto di San Valentino, un elenco di diverse ricette italiane e l’occorrente per la preparazione di un buon piatto di pasta. In palio anche un viaggio in Italia per due persone. Le mete scelte dal brand sono Firenze e Parma, luoghi dove la qualità del cibo è indiscusso.

Perché non in Italia?

È presto spiegato quindi il motivo per cui in Italia un’iniziativa del genere non prenderà piede. A causa della prossimità di questi luoghi e della possibilità quotidiana di mangiare sano cibo italiano, verrebbe meno il carattere di “novità”, lanciato da Barilla USA.

L’iniziativa è comunque da applaudire: a partire da una festa “commerciale” come San Valentino, è possibile incentivare il turismo e la promozione di mete italiane da sogno.