BeReal, il nuovo social che sta conquistando la Generazione Z

Due minuti per pubblicare una foto. È questo l’obiettivo di BeReal, il nuovo social network di cui parlano in molti e che conta 21, 6 milioni di utenti attivi al mese. Lo scopo dell’utente iscritto è semplice: pubblicare una foto, qualsiasi costa stia succedendo. Un espediente per raccontare la vita in quel momento, live: senza post-produzione, filtri o effetti che alterino la qualità originale della foto.

Come funziona BeReal

Con una notifica, l’app avvisa l’utente che quello è il momento in cui devi pubblicare una foto. Da quel momento fino allo scadere dei due minuti a disposizione, è possibile utilizzare la fotocamera interna ed esterna del cellulare ottenendo quindi uno scatto doppio: una foto e un selfie che può essere condiviso con gli amici o essere pubblicato in homepage.

Il contenuto dura un giorno e poi viene automaticamente cancellato, a evidenziare il fatto che siamo di fronte a un app live, che testimonia solo il qui e ora. Ecco che, quindi, a differenza di Instagram, non ci sono like né condivisioni né followers: tutti sono sullo stesso piano, tutti stanno documentando la vita com’è. Se un contenuto piace, si può interagire con un commento, mandare una reazione oppure una RealMoji, un’emoticon con il nostro volto, creando, in questo modo, un piccolo anticipo di quello che un giorno sarà il Metaverso.

BeReal: foto reali, ma anche brutte

È chiaro che un uso delle foto senza ritocchi né filtri produca una proliferazione di foto “brutte”, scattate con poca preparazione e talvolta senza un vero e proprio scenario affascinante. Ma è proprio questo il fascino di BeReal: raccontare la vita vera, per come sta accadendo nel momento in cui viene richiesta.

Ecco quindi contenuti che raffigurano qualsiasi evento possibile e immaginabile: dagli scatti a pranzo o a cena a quelli effettuati in bagno, passando per le visite mediche. Quando arriva la notifica non c’è più tempo per mettersi in ghingheri o truccarsi.

BeReal: un aumento costante di download

L’app è stata creata nel 2020 in Francia da Alexis Barreyat e Kévin Perreau, ma è solo nel 2022 che ha creato un bacino d’utenza più che rilevante: 28 milioni di download, 21,6 milioni di utenti attivi al mese e 2,93 milioni di persone che accedono all’app ogni giorno.

Al momento BeReal è molto apprezzato dalla Generazione Z, che da sempre promuove l’uso di una realtà più aderente al vero e meno filtrata da effetti e modifiche.