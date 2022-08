I videogiochi incontrano il marketing: il futuro della pubblicità online passa da una start up catanese

Può il mondo dei videogames aiutare le aziende nel marketing e nella comunicazione digitale? Sì, se ci si affida a Blaster Foundry, startup catanese fondata dal 25enne Francesco Fichera e già vincitrice di diversi riconoscimenti, tra i quali l'Instal 4Startup Challenge, competizione tra le nuove aziende del settore Mad-Tech.

L’azienda, nata nel 2021, si pone lo scopo di unire il marketing online al mondo dei videogiochi. Una strategia vincente dal momento che, secondo IIDEA, i videogiochi in Italia hanno un valore pari a 2 miliardi di euro e coinvolgono il 36% degli italiani per una media di 8 ore alla settimana.

Per sostenersi e adottare nuove soluzioni tecnologiche, Blaster Foundry ha lanciato sulla piattaforma Two Hundred la sua campagna di equity crowdfunding, andando a raggiungere e superare l’obiettivo iniziale di 60.000 euro, puntando all’obiettivo dei 250.000 euro.

Un’intuizione vincente

L’intuizione di Fichera nasce da un’osservazione della realtà: l’advergame è già da qualche anno una possibilità concreta per alcune aziende per fare marketing in maniera originale e attingendo all’intrattenimento. “L’obiettivo è di creare un dialogo digitale accattivante e coinvolgente con gli utenti” ha dichiarato il CEO di Blaster Foundry. Questo avviene adottando strategie di product placement in videogiochi sviluppati su misura per le aziende.

Blaster Foundry e Winelivery

Tra le aziende che hanno voluto sposare il progetto Blaster Foundry c’è Winelivery, l’app per bere e ordinare da bere, fondata da Francesco Magro. “Il modello di creazione di advergame ha attirato la nostra attenzione e pensiamo che questa nuova modalità di intrattenimento possa concretamente essere rivoluzionaria essendo capace di trasformare l’advertising in un vero e proprio valore aggiunto per l’utente”, ha affermato il CEO di Winelivery, dimostrandosi ancora una volta una realtà in continua innovazione.

I nuovi clienti di Blaster Foundry

Ma Blaster Foundry può anche vantare clienti come Aeroporti di Roma che, con il programma FunPort – Wait and Play, mira ad offrire un’esperienza videoludica innovativa per i propri passeggeri. E dare agli stessi una visione diversa dell’esperienza in aereo.

Pare inoltre che in questi mesi la start up stia lavorando per elaborare nuovi progetti in sinergia con Gucci, Ruffino, Alpitour e Cisco. Realtà appartenenti a settori diversi, ma con la stessa voglia di sfruttare il mondo dei videogiochi per vincere in maniera originale e nuova la guerra del marketing.