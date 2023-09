Capsula mundi: quando la sepoltura diventa ecologica e sancisce l'inizio di una nuova vita

La morte è un passaggio inevitabile della vita umana, ma cosa succederebbe se potessimo trasformare questo passaggio in un'opportunità di rinascita?



Questa è la rivoluzionari idea alla base di Capsula Mundi, un progetto italiano che sta conquistando il mondo: grazie a questa urna biodegradabile a forma di uovo, i defunti diventano alberi, custodendo la loro memoria e diventando un'eredità per le future generazioni.

Ma di cosa si tratta esattamente?

Capsula Mundi: un'idea italiana

Capsula Mundi è il risultato del lavoro instancabile di due designer italiani, Anna Citelli e Raoul Bretzel. La loro visione è nata dalla convinzione che la morte dovrebbe essere vista non come una fine, ma come un ritorno alla natura stessa.

Questo concetto ha portato alla creazione di un'urna biodegradabile, realizzata con materiali ecologici, e arricchita da simboli universali di vita, come l'uovo, la posizione fetale e l'albero.

Il progetto è stato presentato per la prima volta nel 2003 al Salone del Mobile ed è ora in fase di start-up dopo una campagna di successo su Kickstarter nel 2016.

Il Ciclo di Vita di Capsula Mundi

Capsula Mundi è un'urna biodegradabile realizzata in materiali come amido, bambù o vimini, a forma di uovo. Le ceneri dei defunti o il corpo stesso possono essere posizionati all'interno tramite un'ampia apertura che verrà successivamente chiusa. Questo "uovo" viene poi interrato come un seme, e sopra di esso viene piantato un albero scelto in vita dalla persona defunta.

Grazie a un sistema GPS, amici e parenti possono trovare l'albero e prendersene cura, trasformandolo in un'eredità per le generazioni future. In questo modo, i cimiteri tradizionali si trasformano in "boschi sacri" ricchi di vita.

Capsula Mundi: una scelta ecologica ed economica

Oltre a reinventare la nostra concezione di morte, Capsula Mundi è anche un'innovazione che contribuisce a ridurre l'impatto ambientale.

Al contrario delle bare tradizionali, che richiedono l'abbattimento di alberi preziosi e l'utilizzo di materiali che impiegano anni, se non decenni, per decomporsi completamente, Capsula Mundi ne pianta di nuovi, contribuendo così a combattere la deforestazione, decomponendosi rapidamente e fertilizzando il terreno, permettendo così alle piante di crescere rigogliose.

Ad oggi, Capsula Mundi offre urne biodegradabili per le ceneri dei defunti, disponibili in diverse colorazioni.Questi prodotti sono realizzati con bioplastiche che si decompongono in base al clima e al terreno circostante.

Ogni urna è unica, prodotta in modo semi-artigianale in Italia, rendendo ogni pezzo speciale. Inoltre, questo metodo di sepoltura si dimostra più accessibile dal punto di vista economico rispetto alle tradizionali bare, offrendo un'alternativa sostenibile per chi desidera onorare i propri cari in modo ecologico.

Un nuovo modo di abbracciare il futuro

Nonostante le sfide culturali e logistiche che possano sorgere, Capsula Mundi offre un nuovo modo affascinante ed ecologico di concepire la sepoltura, dimostrando che la morte può essere vista non come una fine, ma come un nuovo inizio, una rinascita che contribuisce a celebrare la vita, nutrendo e rispettando la Terra.