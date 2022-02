Chia, la criptovaluta green tra innovazione e critiche

Forse il nome Bram Cohen non dirà nulla ai più. Ma non potrà lasciare indifferenti il nome della sua creazione più importante: BitTorrent, celeberrima piattaforma di file-sharing gratis che ha cambiato la vita a molti utenti del web.

Oggi Cohen può essere ricordato anche come pioniere di un altro settore: quello delle criptovalute green. È del 2017 la creazione di Chia, una criptovaluta verde, che sfrutta il cosiddetto “sistema di prova spazio/tempo” a discapito del processo utilizzato dalle altre criptovalute, chiamato mining.

Cosa intendiamo con “mining”

Ma andiamo con ordine e facciamo un po’ di chiarezza sul termine “mining”: ogni 10 minuti circa, il sistema delle criptovalute produce un nuovo blocco con le nuove transazioni in attesa di approvazione, che sarà aggiunto alla catena una volta convalidato. Il processo che porta all’aggiunta di nuovi blocchi è chiamato mining (o “estrazione”). In cambio della potenza di calcolo, il sistema ricompensa i minatori (miners) con delle commissioni, più la possibilità di ricevere una parte dei Bitcoin appena creati.

È un processo complesso che richiede sia impianti, solitamente costituiti da processori di computer specializzati, che l’accesso a grandi quantità di energia. Questo consumo porta a due conseguenze fondamentali: l’esclusione dei piccoli commercianti dal sistema (le bollette energetiche sono proibitive) e, ultimo ma non meno importante, l’impatto enorme sul pianeta.

In cosa si distingue Chia

La grande differenza tra tutte le criptovalute e Chia è che quest’ultima non utilizza il mining, preferendo un sistema che viene chiamato “prova spazio/tempo”. Per coltivare Chia, ossia per maturare il valore di una singola criptovaluta, è necessaria una grande quantità di dischi rigidi vuoti per ospitare le “trame” che vengono assegnate a un certo numero di blocchi, a seconda dello spazio disponibile.

Proprio a causa del suo rifiuto di utilizzare il mining, Chia è stato elogiato a più riprese per aver aperto una strada nuova e ad aver fornito una vera e propria alternativa green al mondo delle criptovalute ad alto consumo energetico.

Ma questo sistema tuttavia non è stato apprezzato da tutti e ha fatto sollevare delle critiche proprio laddove si collocava il cambiamento di vista di Chia, ossia l’impatto ambientale.

Chia, le critiche degli esperti

L’hardware necessario per Chia è molto dispendioso e tende a essere continuamente rinnovato. Secondo alcuni report provenienti dalla Cina, la coltivazione di Chia sta portando la durata di un disco rigido da 512GB, per esempio, ad essere ridotta a soli 40 giorni e non un decennio, come si pensava.

Ecco che la corsa ai dischi rigidi avvenuta nel corso degli ultimi mesi per effettuare il sistema di prova spazio/tempo, ha portato a un aumento notevole della domanda, che ha spinto di conseguenza i prezzi alle stelle in tutta l’Asia. Per farci un’idea, solamente in Cina i prezzi per le unità da 12 terabyte sono aumentati del 59 per cento.