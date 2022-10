Ecco un'occasione imperdibile per far parte di una mobilità più sostenibile e aiutare l'ambiente

Negli ultimi tempi, la mobilità sta cambiando, orientandosi verso un modo di spostarsi più sostenibile, soprattutto in ambito urbano.

In generale, si cerca una maniera di muoversi in città agile e comoda, per destreggiarsi nel traffico; inoltre, l’attenzione si focalizza anche sul tipo di carburante dei mezzi, sia per l’aumento del costo di benzina e diesel che per impattare meno sull’ambiente.

È comprensibile e apprezzabile che, guardandosi intorno, si noti un costante aumento di motorini elettrici, e-bike e auto elettriche e ibride, segnale che sempre più persone stanno aumentando la loro sensibilità nei riguardi di questo tema.

Queste scelte sono importanti, in quanto ogni piccolo gesto è in grado di cambiare la realtà circostante.

Tale modo di porsi rientra nella filosofia di Conad che, da sempre, mette al centro di tutto le persone agevolando le loro buone pratiche quotidiane.

Proprio per questo motivo, la prima insegna della GDO italiana ha scelto un modo speciale per celebrare i suoi 60 anni, dando il via al “Grande Concorso 60 e vinci”, dedicato agli oltre 11 milioni di clienti e non solo.

Come funziona '60 e vinci'

Tutti i possessori di “Carta Insieme” o “Carta Insieme più Conad Card”, fino al 30 ottobre 2022, potranno partecipare al concorso.

Acquistando i prodotti dei partner di grandi marchi, è possibile accumulare dei crediti virtuali. Registrandosi su Conad.it o sull’App Conad, si potrà associare la propria card, così da monitorare il totale dei crediti ottenuti.

Andando sul sito 60evinci.conad.it (dove è disponibile anche il regolamento completo) e giocando i propri crediti virtuali, si può partecipare all’estrazione istantanea di almeno 20 E-BIKE BRERA al giorno, per un totale di 600 e-bike messe in palio.

Le sorprese, però, non finiscono qui; oltre alla vincita quotidiana, infatti, sarà possibile prendere parte all’estrazione finale di 60 FIAT 500 HYBRID.









Un concorso legato alla sostenibilità

La scelta di questo genere di premi, per celebrare il 60° anniversario, non è casuale: Conad, infatti, l’ha effettuata nell’ottica di promuovere una mobilità più green, coinvolgendo tutta la comunità.



Ecco, a tal proposito, l’affermazione di Francesco Avanzini, Direttore Generale di Conad.

«Festeggiamo i 60 anni della nostra insegna guardando al futuro, con l’obiettivo di accompagnare le persone verso un domani migliore, da costruire insieme.

È per questo che abbiamo scelto di incentivare la scelta di soluzioni di mobilità sostenibili attraverso il nostro concorso a premi. Perché siamo convinti che la differenza la facciano, con un piccolo gesto quotidiano, le persone. Quelle che lavorano con noi e le Comunità che serviamo ogni giorno».

Un progetto che guarda ad un futuro migliore

Il concorso prosegue le attività legate ai festeggiamenti del 60° anniversario dell’insegna, dopo l’iniziativa “Forestiamo insieme l’Italia”, un piccolo regalo che Conad vuole fare all’ambiente.

Si tratta di un progetto di forestazione, che coinvolge tutte le regioni italiane e che prevede la piantagione di 20.000 alberi su tutto il territorio nazionale, entro la primavera 2023.

Un’iniziativa di sostenibilità pensata per offrire, alle nuove generazioni, un domani migliore e più accogliente.

Tutte le informazioni e il regolamento riguardanti il “Grande Concorso 60 e vinci” sono disponibili sul sito di Conad