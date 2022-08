Connected Scarf: la sciarpa smart, firmata Manchester City, che rileva lo stato d'animo di chi la indossa

Una sciarpa in grado di monitorare le emozioni dei tifosi durante una partita di calcio. È l’esperimento del Manchester City, in collaborazione con Cisco, azienda leader nel settore del networking. Si chiama Connected Scarf e verrà testata da un gruppo scelto di tifosi in anteprima.

Il progetto è al centro di un programma sperimentale che sembra destinato a espandersi nei prossimi mesi raggiungendo anche il team gemello del New York City FC. Se questo test riscontrerà esiti positivi, il prossimo anno Connected Scarf potrebbe raggiungere un pubblico molto più ampio.

La sciarpa che rileva lo stato d’animo

Paura, eccitazione, rabbia, felicità. Sono tante le emozioni che si provano durante una partita di calcio. Grazie a questo progetto sarà possibile studiarle in correlazione all’andamento del match.

La sciarpa presenta un sensore EmotiBit, che percepisce i livelli di sudorazione e stress, decifrando lo stato emotivo di chi la indossa.

Inoltre, all’interno di questa sciarpa innovativa vi è un rilevatore del battito cardiaco tramite fotoplestimografia (ppg), un accelerometro, un termometro corporeo e un sensore di attività elettrodermica (eda).

Niente di eccessivamente “insidioso”: sono gli stessi rilevatori presenti su un normale FitBit Sense per monitorare l’allenamento fisico.

I dubbi sull’utilizzo dei dati

I dubbi legati a Connected Scarf non sono legati al monitoraggio dei dati, quanto piuttosto al loro utilizzo: essi possono essere usati per scopi commerciali, anche e soprattutto in abbinamento alle applicazioni ufficiali che si servono di token e funzioni esclusive a pagamento. Il Manchester City non ha ancora specificato come intende proteggerne la riservatezza dei dati dei possessori di questa sciarpa.

Pertanto, solo l’esito finale del progetto pilota potrà constatare il reale gradimento dell’iniziativa che, rimane tra le più innovative e curiose tra quelle legate al mondo del calcio.