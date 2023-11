Il malumore serpeggia in ufficio? Il Corporate Wellbeing è la soluzione!

Il benessere psicofisico sul posto di lavoro è al centro degli obiettivi delle istituzioni internazionali che si occupano di salute. Sfruttamento, mobbing, orari prolungati, carenza di periodi di riposo, stanchezza, mancanza di formazione e carriera sono tra i fattori più noti che determinano il crollo della serenità del lavoratore. A questi si aggiunge l'ansia generalizzata per l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, dei tassi dei mutui e delle fonti energetiche come gas e carburanti.

Ma non si tratta solo di una questione di soldi e di come fare a pagare le bollette a fine mese, perché benessere economico e psicofisico vanno di pari passo. Le priorità dei lavoratori, infatti, stanno subendo un cambiamento significativo, con un maggiore emphasis sulla salute e il benessere, spesso equiparato o addirittura posto prima dei vantaggi economici. Questo è evidenziato da un'indagine del World Economic Forum, in cui il benessere dei dipendenti e la salute sono classificati sopra la qualità della vita e la salute finanziaria da parte della forza lavoro. È essenziale per le organizzazioni attirare i giusti talenti incorporando iniziative di benessere, mettendole in pratica e comunicandole in modo efficace all'esterno.

Secondo i dati del "Osservatorio 2023: Benessere aziendale e nuove generazioni al lavoro" condotto da Trainect in collaborazione con Joinrs su un campione di oltre 200 giovani della Gen Z, emerge che il 99% dei giovani considera il benessere un elemento fondamentale sul luogo di lavoro. Questo driver è stato influenzato dalla pandemia, che ha peggiorato la percezione dello stato di salute nel 50% del campione. Per attrarre giovani talenti, è essenziale investire in politiche attive di benessere, poiché oltre l'80% dei giovani preferisce aziende che pongono una grande attenzione al benessere nella scelta del futuro datore di lavoro. Inoltre, uno studio di Glassdoor rivela che il 57% dei candidati considera la cultura aziendale come l'aspetto più importante nella valutazione di un'offerta di lavoro, il che sottolinea l'importanza di creare un ambiente di lavoro che promuova il benessere.

Un sondaggio condotto da Randstad rivela che il 70% dei lavoratori ritiene che il benessere offerto dall'azienda influisca sulla loro percezione dell'employer branding. Questo ha un impatto significativo sui costi di attrazione dei talenti, poiché uno studio di LinkedIn afferma che l'89% dei responsabili delle assunzioni ritiene che un buon employer branding, associato a una cultura di benessere, riduca i costi di assunzione e attragga talenti di alta qualità. Pertanto, investire nel benessere dei dipendenti non solo migliora la soddisfazione dei lavoratori ma può anche portare a vantaggi significativi in termini di attrazione e mantenimento dei talenti.

Prendersi cura del lavoratore è quindi una priorità cruciale per un'azienda che vuole reclutare nuovi talenti, migliorare le performance e raggiungere agevolmente i suoi obiettivi strategici. In Italia, la società Trainect, esperta di corporate wellbeing, aiuta le aziende proprio in questo, ponendosi come partner per monitorare il benessere dei dipendenti, incrementando il team building e la produttività. Con l'esperienza maturata lavorando a stretto contatto con più di 1.000 AD, HR, manager e lavoratori di grandi realtà multinazionali e nazionali e grazie a un percorso personalizzato e gamificato tramite app, Trainect ha migliorato i livelli di benessere nell'83% dei lavoratori. Si tratta di benessere non solo mentale, ma anche fisico, sociale, emotivo e finanziario!