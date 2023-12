E' arrivato il "Cyber Burger", il primo hamburger realizzato dall'Intelligenza Artificiale

"Come potrebbe essere il panino del futuro?". Questa è la domanda che si è posto Pabel Ruggiero, co-founder della catena di hamburgeria brianzola Pane & Trita, che ha deciso di interrogare l'Intelligenza Artificiale per formulare la ricetta del "Cyber Burger", un panino che ha tutto il potenziale per cambiare il modo in cui pensiamo agli hamburger.



Ma come è fatto?

L'Intelligenza Artificiale "si mette ai fornelli"

Come elemento principale del nuovo Cyber Burger, l'Intelligenza Artificiale ha scelto la carne coltivata, un'alternativa alla carne tradizionale che viene prodotta in laboratorio a partire da cellule animali. Tuttavia, in considerazione del recente decreto-legge che vieta in Italia questo tipo di alimento, Pane & Trita ha rivisitato la ricetta elaborata dall'algoritmo optando per un hamburger plant-based.

Il patty vegetale è quindi realizzato con una miscela di proteine vegetali, tra cui soia, fagioli neri e ceci. Ad accompagnarlo, lattuga all'aceto balsamico, formaggio brie, guacamole al pepe nero, bacon vegano affumicato e cipolla fresca, il tutto racchiuso tra due fette di pane bio al carbone, dall'intenso colore blu spaziale.



Un hamburger sostenibile

L'assenza di carne, se vogliamo, rientra nei canoni di un'attenzione sempre maggiore nei confronti dei prodotti alimentari sostenibili: negli ultimi anni, infatti, il mercato degli hamburger plant-based ha visto una forte crescita, trend accelerato anche dalla pandemia di COVID-19, che ha portato ad un aumento dell'interesse per i prodotti alimentari sostenibili e salutari

Verso il futuro

L'IA sta rivoluzionando moltissimi settori e, il Cyber Burger, è solo una delle prime applicazioni di questa tecnologia in campo food. È probabile che, in futuro, vedremo sempre più prodotti alimentari ideati e realizzati dall'Intelligenza Artificiale, che potranno offrirci nuove e sorprendenti esperienze gastronomiche.