Digital twin: ora è possibile realizzare il gemello digitale di una città

Si è svolta, dal 22 al 26 Giugno, alla Casa delle tecnologie emergenti di Matera (Cte), la prima edizione della Matera Digital Week. Numerosi i temi affrontati: Internet delle cose (IoT), blockchain, intelligenza artificiale, robotica, con un focus particolare sul mondo degli audiovisivi e della realtà virtuale.

Tra le tante innovazioni presenti durante le tre giornate, una merita senz’altro un approfondimento, soprattutto perché riguarda direttamente la città che ha ospitato l’evento. Si tratta della riflessione sul tema del digital twin, raccontato in uno dei laboratori in programma: “Gemello Digitale della Città di Matera”.

Il gemello digitale della città di Matera

Di cosa si tratta nello specifico? Dello sviluppo del gemello digitale di una città (in questo caso Matera) grazie alla possibilità di aggregare tutti i diversi elementi che la compongono in un unico modello. Sarebbe la prima volta in Europa che avviene “un’integrazione multi-sistemica e multidisciplinare per sviluppare simulatori complessi che possano mettere a sistema tutte le componenti della smart city: la mobilità, la smart community, il sistema ambientale, il sistema morfologico della città”, come ha affermato Giordana Castelli, ricercatrice del Dipartimento di Ingegneria, Ict e tecnologie per l’energia e i Trasporti (Diitet) del Cnr.

Il laboratorio ha visto come obiettivo la creazione di un primo modello digitale di realtà urbana, in stretta connessione con la realtà fisica grazie a una rete di sensori in comunicazione con la piattaforma, resa possibile grazie a tecnologie come 5G, intelligenza artificiale e blockchain. Il Comune di Matera ha dimostrato una grande disponibilità verso l’approfondimento di aspetti legati al funzionamento della piattaforma, aprendo all’innovazione.

Componenti sociali e tecnologiche quindi sono in grado di dialogare e costruire qualcosa di solido per gli anni a venire. Il gemello digitale di una sede UNESCO di fama mondiale come Matera è quasi una realtà. Una realtà virtuale, certo, ma possibile.