Women's Forum G20 Italy: per una ripartenza al femminile

Da Sabato 17 Ottobre 2021 a Martedì 19 un laboratorio a Milano ha delineato progetti e obiettivi per fare in modo che la ripresa post Covid sia She-Covery. Ossia: che veda la donna al centro della ripartenza economica e sociale. È questa la sfida lanciata ai leader del G20, previsto a Roma il 30 e 31 Ottobre, in un periodo storico che vede ancora una volta una situazione preoccupante per quanto riguarda l’occupazione.

Il contenuto della proposta

La richiesta ai leader del G20 è quella di integrare la questione di genere in ambito lavorativo. In Italia, infatti, quasi una donna su due non è occupata né in cerca di un impiego. E dopo la pandemia da Covid in cui più del 70 per cento di posti perduti è stato di donne, “la situazione rischia di peggiorare ulteriormente", ha affermato Paola Profeta, direttrice dell'Axa Research lab sull'uguaglianza di genere dell'Università Bocconi.

Retribuzione, giuste modalità di carriera, programmi di formazione Stem per le donne, ampliamento del congedi di paternità per una gestione condivisa dei carichi familiari. Sono questi solo alcuni dei punti che hanno fatto parte della discussione. L’obiettivo è di progettare un futuro lavorativo inclusivo, dove le donne abbiano le stesse possibilità degli uomini per quanto riguarda i lavori del futuro.

Il vertice del Women's Forum

Al vertice del Women’s Forum, Chiara Corazza, Managing Director e da qualche settimana Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia, carica concessa dal Presidente Mattarella. Da oltre 40 anni, Chiara Corazza è impegnata con i vertici istituzionali nel promuovere l’immagine dell’Italia e contribuire ad accrescere i rapporti di collaborazione con gli altri Paesi. “L’occasione del Women’s Forum - ha dichiarato Corazza - permette di dimostrare la nostra eccellenza nel realizzare un percorso concreto di azzeramento del gender gap, grazie allo sforzo di protagonisti nazionali ed internazionali”

Gli incontri del Forum sono stati moderati da Donatella Sciuto, protettrice del Politecnico di Milano. Proprio dal Politecnico è partita una forte motivazione: “Come università lavoriamo moltissimo, dalle borse di studio ai programmi per i bambini, per aumentare il numero delle ragazze che frequentano ingegneria e che, purtroppo, in alcuni settori strategici come l'informatica sono ancora meno del 10% degli iscritti", ha dichiarato. Un dato rilevante anche e soprattutto perché alla trasformazione digitale sarà dedicato il 20% dei fondi del Recovery e perché, una volta usciti dalla situazione pandemica, saranno relegate a questo settore le professioni che cresceranno di più.