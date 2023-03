Una caffetteria completamente realizzata con cartoni del latte e bottiglie di birra

120 metri quadrati per due piani, completamente realizzati con materiali sostenibili: dai cartoni delle confezioni del latte al vetro delle bottiglie di birra. Il suo scopo è quello di organizzare e promuovere pratiche di sostenibilità. Il tutto davanti a una tazza di caffè.

In tutto il mondo non si fa che parlare dell’Early BKK Café di Bangkok (progettato dallo studio di design Sapcecraft) esaltandone la resa architettonica e la sua mission, fondamentale per il momento storico che stiamo attraversando.

Lo spazio è adibito principalmente a caffetteria e utilizza rifiuti e materiali riciclati provenienti dal quartiere in cui si trova.

Una caffetteria sostenibile

I designer che hanno lavorato al progetto dell’Early BKK Café hanno stretto una collaborazione con un'azienda per creare un re-board fatto interamente di cartoni delle confezioni del latte, tagliati in tanti piccoli pezzi.

Per quanto riguarda le bottiglie di birra, invece, sono state utilizzate in molteplici modi in tutto il progetto, dalla facciata (per cui sono state adoperate fino a seicento bottiglie) alla porta, e ancora per il soffitto, le sedie e i tavoli.

Non solo: alcune delle bottiglie di vetro sono state frantumate per far parte della pavimentazione del terrazzo e del bagno, mentre le loro confezioni hanno creato una sorta di texture sui muri di cemento colato dell’edificio.

Early BKK Café: gli spazi

Com’è strutturato lo spazio all’interno dell’Early BKK Cafè? Il piano terra ospita il banco principale del bar e lo spazio dedicato alla vendita di macchinette per il caffè. Un ulteriore spazio per la vendita al dettaglio espone poi capi di abbigliamento di seconda mano, promuovendo il principio dell'economia circolare.

Al primo piano si trova l'area relax dell'Early BKK Café, caratterizzato da grandi finestre situate su entrambi i lati dello spazio, per garantire una ventilazione dell’ambiente in modo più naturale possibile.

Ma all’interno dello spazio viene promossa anche l’informazione e la cultura: lo spazio viene usato anche per ospitare workshop e altre attività culturali, nella maggior parte dei casi legati al tema della sostenibilità, come per esempio incontri per promuovere politiche contro l’utilizzo della plastica e piani per una corretta raccolta differenziata.

Così giovane, eppure l’Early BKK Café potrebbe costituirsi come un esempio per numerose città in tutto il mondo. Di certo, la lezione che ci insegna quotidianamente è solo una: promuovere pratiche sostenibili è un discorso che ci riguarda nel profondo ed è alla portata di tutti.