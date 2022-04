7 applicazioni imperdibili per smartphone che strizzano l'occhio all'ambiente

C'è tanto da fare per poter migliorare lo stato di salute del nostro pianeta. Uno degli strumenti che abbiamo a disposizione per ridurre il nostro impatto sull’ambiente lo abbiamo proprio sotto il naso e lo utilizziamo per quasi la totalità delle nostre giornate.

Si tratta dello smartphone: negli ultimi anni, infatti, sono stati moltissimi gli sviluppatori che hanno realizzato delle app "green", che possono aiutarci a prendere consapevolezza e supportarci nella riduzione della nostra impronta ecologica.

Eccone alcune.

7 app per l'ambiente

1) Carbon footprint & CO2 tracker: è un app che consente di calcolare la nostra impronta ecologica e di avere una visione ampia sulle nostre azioni. Disponibile sia per Android che per IOS, questa app consente di inserire i dati relativi alle proprie abitudini (legate molto spesso alla sostenibilità, ma anche allo stile di vita in generale), calcolare le emissioni di anidride carbonica e monitorare quelle previste. Per questa app serve il GPS, in modo da effettuare una stima nel modo più preciso possibile.

2) MUV: un’altra app molto interessante, strettamente legata al tema della mobilità sostenibile. Puoi quindi condividere la tua posizione e segnalare con quale mezzo stai circolando. La cosa coinvolgente è che… chi partecipa e inquina il meno possibile può vincere favolosi sconti e premi a punti. Più punti si guadagnano, più si può scalare la classifica.

3) GreenApes: il vero e proprio social network dell’ecosostenibilità. Gli utenti che si iscrivono possono condividere pratiche e abitudini a impatto zero con gli altri iscritti della community e scoprire nuovi punti di vista in materia di sostenibilità.

4) Smart Ricicla: un vero e proprio “bigino” per quel che riguarda la raccolta differenziata. Puoi consultare quest’app quando non sei sicuro di dove debba andare un rifiuto. Smart Ricicla aiuta l’utente a smaltire il rifiuto correttamente, anche segnalando mappe di punti di raccolta.

5) Too Good To Go: è un app che vuole contrastare gli sprechi alimentari. Una volta iscritti si può acquistare a una cifra molto bassa ciò che rimane invenduto da ristoranti, bar e supermercati. Un modo per salvare ciò che sarebbe finito nella spazzatura.

6) MaydayEarth: l’app in cui si possono segnalare eventuali problemi climatici, condividendoli e coinvolgendo altri utenti. Dei veri e propri “mayday ambientali”, mediante i quali si possono lanciare campagne in merito alla difesa della natura.

7) EcoFashion: la piattaforma per iOS e Android che va a lottare contro la cosiddetta fast fashion è totalmente dedicata al sostegno e alla diffusione di moda cruelty free e sostenibile. Quest’app presenta un database completo di brand di moda, negozi d’abbigliamento e artigiani che assicurino l’eco-sostenibilità e l’impiego di materiali plastic free. Inoltre, la geolocalizzazione prevede che si segnali all’utente la presenza di negozi eco-sostenibili.

Ogni app tra quelle citate rappresenta un diverso modo per occuparsi dell'ambiente circostante. Nella speranza che un giorno il singolo riesca ad aiutare il mondo di propria spontanea volontà e ad avere una consapevolezza critica in merito alla questione.