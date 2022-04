Quali sono le città più calde d’Italia? Il rapporto dell'Istat

Lo scorso 28 marzo, l’Istat ha pubblicato un rapporto sui cambiamenti climatici in Italia, con riferimento all’anno 2020. Secondo quanto è emerso, in Italia si è registrato un aumento medio delle temperature di 0,3°C in rapporto al decennio 2006-2015.

Il 2020 è stato inoltre l’anno meno piovoso dell’ultimo decennio: erano 9 anni che non si assisteva a un livello così basso di precipitazioni.

Le 10 città più calde d’Italia

Secondo quanto emerso dallo studio Istat, le 10 città più calde d’Italia sono:

Perugia: +2,1°C

Roma: +2°C

Milano:+1,9°C

Bologna: +1,8°C

Torino: +1,7°C

Trieste: +1,5°C

Aosta: +1,4°C

Campobasso: +1,4°C

Bolzano: +1,3°C

Napoli: +1,3°C

Soffrono le città del centro-nord Italia, con Milano che chiude il podio. Nelle tre maggiori città di Italia l’inquinamento atmosferico è in lieve miglioramento. Ma questo non basta: Milano soffre della scarsa presenza di aree verdi, Roma ha il tasso di motorizzazione più elevato e Napoli presenta un parco auto ancora notevole per i tempi che corrono.

Assenza di piogge

Napoli, unica città del meridione, chiude la classifica. La città partenopea però raggiunge un triste primato: tra i capoluoghi di regione, Napoli è quella più colpita per assenza di piogge, con una variazione negativa di 423,5 mm. Seguono Genova con -276,9 mm e Catanzaro con -262,1 mm.