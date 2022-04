Il 99% della popolazione respira aria inquinata

Secondo l’OMS il 99% degli abitanti della Terra respira aria contenente troppi inquinanti. Un dato allarmante, ma ancora più forte se si considera che solo 4 anni fa la stima era del 90%.

Lo studio dell’OMS ha coinvolto oltre 6mila città in 117 paesi e ha rivelato che il problema è ancora più accentuato nei paesi più poveri del mondo. I paesi a basso e medio reddito sperimentano ancora una maggiore esposizione a livelli malsani di particolato rispetto alla media globale, ma i modelli di biossido di azoto “sono diversi, mostrano una minore differenza tra i paesi ad alto e basso e medio reddito”.

Una situazione inaccettabile

Il database della qualità dell’aria (il più ampio realizzato finora) è stato quindi aggiornato e per la prima volta include misurazioni al suolo del biossido di azoto (NO2) e del particolato con diametri uguali o inferiori a 10 micron (PM10) o 2,5 micron (PM2,5). Entrambi i gruppi di inquinanti provengono principalmente dalle attività umane legate alla combustione fossile.

Maria Neira, capo del dipartimento di salute pubblica e ambiente dell’OMS ha dichiarato che “è inaccettabile, dopo essere sopravvissuti a una pandemia, avere ancora 7 milioni di morti a causa dell’inquinamento atmosferico. Questo è ciò che stiamo dicendo quando osserviamo la montagna di dati, prove e soluzioni disponibili sull’inquinamento atmosferico. Eppure troppi investimenti vengono ancora investiti in un ambiente inquinato piuttosto che in un’aria pulita e sana”.

Le morti legate all'inquinamento atmosferico

I progressi che hanno apportato i Paesi aderenti agli Accordi di Parigi del 2015 sono ancora insufficienti: Sophie Gumy, funzionario tecnico presso il Dipartimento dell’ambiente, dei cambiamenti climatici e della salute dell’OMS ha affermato a tal proposito che “abbiamo ancora la maggior parte delle città che non rispettano le linee guida sulla qualità dell’aria”.

Queste decisioni pesano sulla pelle dei cittadini: i dati dell’OMS indicano infatti che 4,2 milioni di persone muoiono per l’esposizione all’inquinamento atmosferico esterno, oltre ai 3,8 milioni le cui morti sono legate al fumo domestico prodotto da stufe e combustibili sporchi. La necessità di un cambiamento reale per far fronte a questo problema è ormai impellente.