Ecco come è possibile ridurre la propria impronta ecologica

Cosa può il singolo cittadino di fronte ai problemi ambientali più diffusi? Come è possibile ridurre l’impronta ecologica, ossia la quantità di emissioni di gas serra (in particolar modo di anidride carbonica) che vengono rilasciati nell'atmosfera?

Tutti noi, volente o nolente, lasciamo un'impronta ecologica e ognuno può decidere come ridurre la propria, a seconda del lavoro che svolge o delle abitudini quotidiane che persegue. Ecco una lista di azioni che si possono svolgere per attenuare l’inquinamento e salvaguardare l'ambiente:

Il settore agricolo è responsabile di circa un quarto delle emissioni globali di gas serra. Oltre il 60% di queste emissioni proviene dalla produzione, ormai sempre più intensiva, di carne e derivati animali. La produzione di carne comporta l’utilizzo dell’83% dei terreni agricoli, nonché di un terzo dell’acqua destinata all’agricoltura. Ogni chilo di carne di manzo prodotta corrisponde in termini di effetto serra all'emissione di 60 kg di CO2 nell'atmosfera.

Ridurre il consumo di carne, di conseguenza, è un primo passo per ridurre la propria impronta ecologica.

E a proposito di alimentazione, un’altra strategia vincente è quella legata al consumo di cibo esclusivamente locale e di stagione: evitando il trasporto aereo legato si contribuisce a ridurre le emissioni di carbonio.

L’intero settore dei trasporti provoca un impatto sull’ambiente molto elevato: in Europa è causa di circa un terzo del consumo totale di energia e di un quinto delle emissioni di gas serra. Spostarsi in bicicletta può essere un’ottima soluzione: riduce l’inquinamento atmosferico e – aspetto altrettanto importante, ma spesso sottovalutato – quello acustico.

Ed è molto conveniente per il singolo, soprattutto in vista degli ultimi notevoli rincari del prezzo della benzina.

Scegliendo articoli di qualità maggiore e progettati per durare a lungo si evita la profusione di vestiti economici, collocati in discarica quando non servono più, e colpevoli della creazione di enormi quantità di rifiuti tessili.

Un altro modo per ridurre le emissioni è evitare gli acquisti online in quanto anch’essi, tra il packaging e il trasporto, influiscono significativamente sull’inquinamento atmosferico.

La maggior parte dei dispositivi elettronici consuma energia anche in modalità stand-by oppure rimanendo collegato alla corrente. Questo porta a un consumo di energia inutile (dal momento che il dispositivo non viene utilizzato costantemente) e a un dispendio notevole in bolletta.

Tenere i dispositivi elettronici collegati alle prese è quindi un modo sottile di consumare, dal momento che lo facciamo molto spesso senza accorgercene. E' bene quindi ricordarsi di staccare sempre le prese.