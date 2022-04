Abbiamo visto che, tra le celebrazioni dell’Earth Day, c’è quella di Earth Day Italia con #OnePeopleOnePlanet, una lunga maratona di collegamenti e interventi disponibile in diretta su RaiPlay. Culmine di questa maratona il tradizionale evento musicale intitolato “La voce della terra”, con la partecipazione straordinaria del Maestro Giovanni Allevi.

Quali sono le altre iniziative previste per oggi, 22 aprile?

Le iniziative per l'Earth Day in Italia

Numerose sono le altre realtà che in tutta Italia celebrano questa giornata. A Cefalù, per esempio, l’Earth Day prenderà piede tutto il weekend, da venerdì 22 a lunedì 25 aprile. Una manifestazione promossa dal Comune, in collaborazione con Earth Day Italia e Fare Ambiente Cefalù-Madonie. Tra i tanti eventi, nella serata del 22 aprile si esibiranno in Piazza Duomo Dargen D’Amico e Urano.

La sezione di Roma dell’Earth Day Italia celebra la Giornata della Terra insieme ai Partners (Università del Mare, AMI, LINARIA) con i quali nel corso di questi ultimi anni sono stati firmati protocolli d’intesa per dare vita a progetti comuni in un’ottica di sensibilità ambientale, sociale ed economica. Un’occasione eccezionale per fare il punto della situazione in ottica ambientale.

A Cormano, qualche km fuori da Milano, IoSpazio, Il Giardino degli Aromi, B-Cam e Ortogiardino Condiviso celebrano l'Earth Day con un doppio appuntamento il 22 e il 23 aprile. Si susseguiranno una serie di momenti di condivisione e sensibilizzazione sull'importanza del nostro pianeta e della natura che la caratterizza. Tra gli altri, sono previsti incontri di yoga, un bagno di gong e suoni della natura e un picnic condiviso, vegetale e cruelty plastic free.

Il settore della moda

La Giornata Mondiale della Terra influenza anche altri settori, che dialogano con quello ambientale. Uno su tutti è quello della moda. Guess Eco ha lanciato il progetto forestale globale, Be(leaf) in Change, un’iniziativa di piantumazione di alberi (500 in tutto) in collaborazione con Treedom.

La piattaforma di e-commerce second hand Lampoo, sempre in collaborazione con Treedom, ha promosso una green week dedicata allo shopping responsabile.

Anche il settore dei gioielli si è dimostrato sensibile a questo genere di iniziative: il brand di gioielli e charms DoDo, invece ha rinnovato l’impegno con l’impresa sociale Tenaka: dopo aver ricostruito mille metri quadrati di barriera corallina, ed aver contribuito al ripristino di una foresta di mangrovia, nel 2022 DoDo ha deciso di incrementare l’area protetta con 300 nuovi coralli.

WWF e Procter & Gamble

È notizia di pochi giorni fa: in occasione della Giornata Mondiale della Terra, WWF e Procter & Gamble hanno annunciato la realizzazione di 24 nuove Aule natura nel 2022. Entro il 2024 il numero di queste aule sarà di oltre 50. 15.260 studenti potranno quindi fare lezione all’aperto e toccare con mano la biodiversità dei loro territori.

In televisione

La Rai è da sempre impegnata attivamente a questi temi. Il portale Rai Cultura ha deciso di mettere a disposizione uno speciale incentrato sui temi dei danni dovuti dalla plastica, ma anche come ecoplastiche, funghi e larve mangia plastica si stiano rivelando validi alleati per proteggere gli ecosistemi. A oltre 50 anni dall'istituzione dell'Earth Day, Rai Storia ricostruirà come si è giunti dedicare una giornata al pianeta e come si è celebrata dal 1970 in poi, mentre Rai Scuola proporrà due puntate tematiche di "Storie di Scienza" e "Verso il futuro".