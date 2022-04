In futuro sempre più persone soffriranno di allergie stagionali: lo studio

Uno studio americano ha affermato che, se non dovessero essere ridotte drasticamente le emissioni di CO2, il polline rilasciato dalle piante aumenterà del 200%. Questo provocherebbe gravi conseguenze sulla salute degli esseri umani, sugli animali e sull’ambiente, come l'incremento dei casi di allergia stagionale, ma non solo.

L’aumento delle temperature, dovute al riscaldamento globale, ma anche l’anidride carbonica, che stimola la fotosintesi delle piante a crescere di più, sono le due cause principali di questa previsione. Uno scenario pericoloso che, per essere scongiurato, necessita di una riduzione dell'inquinamento atmosferico.