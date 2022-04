Si avvicina l’Earth Day, la Giornata Mondiale dedicata alla Terra

Il 22 aprile si celebra, per la cinquantaduesima volta, l’Earth Day o Giornata Mondiale della Terra. Si tratta della più grande manifestazione ambientale del pianeta: un momento di celebrazione della Terra al fine di sensibilizzare la collettività per la salvaguardia della stessa. Istituita ufficialmente nel 1970 dal senatore statunitense Gaylord Nelson, l'Earth Day è spunto per l’organizzazione di numerosissime manifestazioni a tema sostenibilità e protezione dell’ambiente in circa 192 Paesi del mondo.

Le origini della Giornata Mondiale della Terra

Una Giornata Mondiale della Terra venne ipotizzata per la prima volta nel 1962, sollecitata dalle questioni ambientali emerse con la guerra del Vietnam. Gaylord Nealson organizzo un “teach-in” focalizzato proprio sull’ambiente, riuscendo a coinvolgere anche personaggi di spicco come Robert Kennedy, che, l’anno successivo, tenne in ben 11 Stati del Paese una serie di conferenze dedicate a questo tema.

Ma è solo nel 1969 che l'Earth Day divenne ben più di un'ipotesi. Una fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oil al largo di Santa Barbara, in California, portò il senatore Nelson a dichiarare che era giunto il momento di portare le questioni ambientali all'attenzione dell'opinione pubblica e del mondo politico

Il 22 aprile del 1970, 20 milioni di cittadini americani si mobilitarono per una manifestazione in difesa del pianeta Terra. Tutte le manifestazioni legate a problemi quali inquinamento, desertificazione, estinzione della fauna selvatica erano accomunate dall’obiettivo comune di sensibilizzare le persone in merito ai danni permanenti nei confronti dell’ambiente circostante. Da quel giorno, il 22 aprile divenne ufficialmente l'Earth Day, la Giornata della Terra.

Le manifestazioni degli ultimi anni

Negli ultimi anni il coinvolgimento di un numero sempre più cospicuo di attivisti in tutto il mondo è diventato più facile, grazie soprattutto alla diffusione di Internet. Recentemente, la cosiddetta Generazione Z e le battaglie in merito a un futuro più green (basti considerare i numerosissimi Fridays For Future organizzati in tutto il mondo) hanno portato a una forte crescita di aderenti a questa giornata, oltre a un aumento considerevole del numero di iniziative a tutela dell'ambiente.

Il messaggio di Joe Biden

Attualmente la Giornata Mondiale della Terra è arrivata a coinvolgere oltre 1 miliardo di persone ed è considerata da molti il più grande evento ambientalista del pianeta. Il 27 gennaio del 2021 il presidente americano Joe Biden, poco dopo la sua elezione, ha annunciato la convocazione di un vertice globale sul clima.

“Abbiamo già aspettato troppo a lungo per affrontare questa crisi climatica. Lo vediamo con i nostri occhi, lo sentiamo, lo avvertiamo nelle nostre ossa, ed è tempo di agire”, queste le parole di Biden.

Un risultato importante da parte delle istituzioni, considerando le sempre più frequenti spinte ambientaliste non più solamente da parte di gruppi organizzati, ma anche degli individui che, grazie a piccole azioni quotidiane, cercano in qualche modo di fare la differenza.