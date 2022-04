Perché aumenta il livello del mare?

Esistono conseguenze inevitabili, anche qualora scegliessimo di azzerare le emissioni di carbonio.

Una di queste è legata all’aumento del livello di mare: la sua crescita sta accelerando ad un ritmo preoccupante e si stima che raggiungerà i 30 cm entro il 2050.

L’aumento nei prossimi 30 anni corrisponderà a quello avvenuto nell’intero secolo scorso.

Un evento dovuto a diversi fattori: in primis, l’espansione termica che porta l’acqua a scaldarsi, espandersi e dilatarsi sempre di più. Un’altra causa è da rintracciare nello scioglimento dei ghiacciai e nella riduzione di massa delle calotte glaciali in Groenlandia e in Antartide. Entrambi i fenomeni esistono da sempre, ma sono stati accentuati dalla velocità con cui si sta verificando il riscaldamento globale.