4 principali problemi ambientali con il quale dobbiamo fare i conti

Quali sono i principali problemi ambientali oggi? Su cosa bisogna intervenire prima che sia troppo tardi? L’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra in programma il 22 aprile, ha il compito di mettere in luce in maniera netta alcune tra le più importanti problematiche in materia di ambiente e sostenibilità. E, se possibile, di individuare i modi di risolverle.

Vediamo quindi quali sono i problemi ambientali di cui dobbiamo tenere conto quotidianamente:

Ognuno di noi, anche senza volerlo, contribuisce all’inquinamento atmosferico. Gli stessi dispositivi tecnologici che utilizziamo tutti i giorni, a casa o per lavoro, hanno effetti sull’ambiente e sul riscaldamento globale.

Per i guidatori di auto, l’emissione di combustione di gas o carbone produce grossi danni in larga scala. Da qui la proliferazione di incentivi per l’acquisto di auto elettriche.

Come possiamo ridurre l’inquinamento atmosferico? Sono 3 le soluzioni più semplici: utilizzare il gas il meno possibile, ridurre l’uso di automobili e sfruttare le biciclette o i mezzi pubblici.

Il buco nell'ozono è la riduzione dello spessore dello strato di ozono nell'atmosfera terrestre, la fascia che ci protegge dai raggi solari più nocivi. Questa riduzione è causata dal rilascio di alcune sostanze inquinanti da parte dell'uomo, sia dalle attività produttive che di consumo.

Quali sono queste sostanze? Principalmente clorofluorocarburi (CFC) e halon che si trovano comunemente nelle bombolette spray aerosol e nei refrigeranti. Questi raggi UV sono anche responsabili di causare disturbi immuno-correlati e influenzare la produttività agricola.

I danni che causa agli esseri umani sono molto gravi: dai disturbi agli occhi al cancro della pelle. Altri problemi causati dall’esaurimento dello strato di ozono sono: la riduzione dell’attività fotosintetica e dell’accrescimento, per quanto riguarda le piante e infine la distruzione dei tessuti per gli invertebrati.

Le cause di disboscamento sulla Terra sono principalmente tre: di agricoltura di sussistenza, agricoltura intensiva e allevamento di bestiame o foraggio.

A causa dell’agricoltura intensiva, ad esempio, le foreste sono sostituite in molti paesi con palmeti per la produzione di olio di palma, il che presenta conseguenze sia a livello locale che globale: distruzione della biodiversità, peggioramento della qualità dell’acqua e aumento della temperatura.

L’utilizzo di macchinari pesanti per la deforestazione, com’è ovvio che sia, porta a un notevole danneggiamento del suolo, che viene in questo modo minacciato e violentato.

L’essere umano tende a scaricare molte sostanze chimiche in fonti d’acqua come mare, fiume laghi e oceani. In questo modo, l’acqua che beviamo è talmente inquinata da diventare una delle principali cause di molte malattie mortali.

Inoltre, è proprio questa deturpazione (accentuata dal numero sempre più alto di plastica presente nei nostri mari) a contaminare la principale fonte di consumo di tutti gli animali, uccelli e esseri umani.