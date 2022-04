I 4 rischi legati al cambiamento climatico per l'Europa

Un rapporto dal nome “CLIMATE CHANGE 2022: Impatti, adattamento e vulnerabilità” è stato pubblicato e divulgato dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). È uno degli ultimi, aggiornati dal 2010 a oggi, e descrive in maniera precisa e attuale la situazione climatica globale e locale: dagli impatti dei cambiamenti su ecosistemi e biodiversità ma anche le conseguenze per il benessere delle persone e per il pianeta.

Secondo il rapporto, dal 2010 si sono verificate diminuzioni pari fino all’85% dei costi dell’energia solare ed eolica e delle batterie. Complice anche e soprattutto un ventaglio di politiche e leggi che ha migliorato l’efficienza energetica e accelerato la promozione e la diffusione delle energie rinnovabili.

I 4 rischi del cambiamento climatico per l’Europa

L’IPCC identifica quattro categorie di rischi-chiave per l’Europa. Il livello di ciascun rischio aumenta con l’aumentare del livello di riscaldamento globale. Se il livello di adattamento ai cambiamenti climatici rimane basso, questi rischi diventano più gravi con un riscaldamento di 2°C rispetto a un innalzamento della temperatura di 1,5°C.

Le quattro categorie di rischio sono:

Rischi di ondate di calore: se il riscaldamento globale dovesse aumentare, il numero di decessi e persone a rischio di stress di calore può logicamente raddoppiare o triplicare per uninnalzamento della temperatura pari a 3°C. Rischi per la produzione agricola: potrebbero verificarsi perdite sostanziali in termini di produzione agricola per la maggior parte delle aree europee. Rischi di scarsità di risorse idriche. Se si dovesse arrivare a un innalzamento di temperatura di 3°C il rischio di scarsità di risorse idriche diventa un problema di rilevante importanza. Rischi prodotti da maggiore frequenza e intensità di inondazioni. A causa dei cambiamenti nelle precipitazioni e dell’innalzamento del livello del mare, i rischi per le persone e le infrastrutture derivanti dalle inondazioni costiere, fluviali e pluviali aumenteranno in molte regioni d’Europa.

Le dichiarazioni del presidente

Hoesung Lee presidente dell’IPCC ha dichiarato: “Questo rapporto è un terribile avvertimento sulle conseguenze dell’inazione. Mostra che il cambiamento climatico è una minaccia grave e crescente per il nostro benessere e per un pianeta sano. Le nostre azioni di oggi determinano il modo in cui le persone si adattano e la natura risponde ai crescenti rischi connessi ai cambiamenti climatici”.

Parole non nuove, eppure tremendamente attuali. Come detto a più riprese dalle diverse campagne di sensibilizzazione in tema di cambiamenti climatici, l’impegno del singolo cittadino in favore della comunità può fare la differenza.