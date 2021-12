Verso la decarbonizzazione: l'importante contributo dell'eolico

Data l’esigenza di trovare fonti energetiche alternative, in grado di generare energia senza impattare sull’ambiente, le imprese del settore stanno rivolgendo la loro attenzione e il relativo impegno nella ricerca di soluzioni che possano rispondere a tale necessità.

Nel processo di decarbonizzazione, ovvero nella riduzione del rapporto carbonio-idrogeno nelle fonti energetiche, rivestono grande importanza le fonti di energia rinnovabili, tra le quali si annovera quella eolica.

Questo genere di energia verde, che sfrutta la forza dell’aria per produrre elettricità, sta vivendo un periodo di notevole sviluppo, tanto da poter soddisfare una buona fetta del fabbisogno energetico mondiale.

Per questo motivo anche Eni ha rivolto la sua attenzione a questa fonte di energia pulita.

Impianti eolici offshore

Eni gas e luce (che diventerà Plenitude nel 2022), azienda controllata di Eni, e Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), attraverso il suo New Markets Fund I, hanno esteso la loro attuale partnership francese, sottoscrivendo un accordo di collaborazione. L’obiettivo è quello di unire gli sforzi nella partecipazione alla gara istituita per l’assegnazione di concessioni marine, il cui scopo è lo sviluppo di impianti eolici offshore in Polonia.

Entro il 2030, infatti, il Paese si è prefissato l’obiettivo di installare oltre 10 GW di capacità aggiornando, di fatto, il quadro normativo dedicato all’eolico offshore.



Per supportare la Polonia a perseguire il proprio piano di transizione energetica, dedicando un occhio di riguardo alle energie rinnovabili, CIP ed Eni gas e luce desiderano diventare partner attivi e di lungo termine, coinvolgendo anche le proprie affiliate.

Per questo motivo, le due aziende presenteranno una candidatura per l’assegnazione di concessioni marine; si tratta del primo passo fondamentale verso lo sviluppo di impianti eolici offshore, nonché di un’azione necessaria per la successiva partecipazione ai meccanismi di incentivazione (contract-for-difference), che verranno messi all’asta nel periodo compreso tra il 2025 e 2027.

Oltre all’evidente vantaggio a livello energetico, lo sviluppo di progetti eolici offshore in Polonia, da parte di CIP ed Eni gas e luce, avrà ripercussioni positive in diversi ambiti.

Per prima cosa, favorirà l’espansione dell’industria eolica locale, nonché la conseguente riqualificazione della forza lavoro esistente, necessaria per generare nuove professionalità in ambito rinnovabile.

Poter garantire dei benefici economici locali, unitamente alla creazione di posti di lavoro, è molto importante per poter garantire un miglioramento effettivo della condizione generale del Paese coinvolto nel progetto; tale aspetto andrà a fornire solide basi per ottenere un contesto di investimento sostenibile.

Fiducia nelle energie rinnovabili

I rappresentanti delle due società manifestano fiducia nello sviluppo dell’eolico e delle energie rinnovabili, come risorsa verso la decarbonizzazione.

Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Eni gas e luce, ha infatti commentato:

“Eni gas e luce, grazie a una solida pipeline di progetti, punta a superare 6 GW di capacità installata rinnovabile entro il 2025 e a raggiungere oltre 15 GW di capacità installata entro il 2030. Lo sviluppo del segmento eolico offshore rappresenta una componente essenziale della nostra strategia di crescita e i grandi mercati emergenti come la Polonia offrono un contesto ideale per generare valore attraverso le nostre competenze tecnologiche e industriali”.

Michael Hannibal, Partner di CIP, ha detto in merito: