L'Unione Europea abbraccia l'EPR: di cosa si tratta

La Commissione Europea ha recentemente votato a favore di una legge che segna una svolta storica nell'industria della moda.

La nuova direttiva, basata sull'Extended Producer Responsibility (EPR), impegna i brand del settore a prendere la piena responsabilità del ciclo di vita dei loro prodotti, compresa la fase di fine vita. Questa innovativa misura potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui il settore opera e rappresenta un passo significativo verso un'industria tessile più sostenibile ed eco-friendly.

Cosa è l'EPR?

L'Extended Producer Responsibility, o Responsabilità Estesa del Produttore, è uno strumento chiave introdotto dalla Commissione Europea per affrontare l'enorme impatto ambientale causato dal settore della moda. In virtù di questa normativa, i brand dovranno contribuire finanziariamente alla gestione degli scarti tessili generati dai loro prodotti. La quota, determinata in base al tipo di tessuto utilizzato, mira a incentivare l'utilizzo di materiali riciclabili e a scoraggiare l'uso di tessuti non degradabili.

Verso una Moda più Sostenibile

L'industria della moda è stata a lungo accusata di essere una delle maggiori fonti di inquinamento e spreco. Ogni anno, in Europa, vengono scartati ben 12 kg di vestiti a persona, la maggior parte dei quali è costituita da materiali non degradabili e non riciclabili. Questi rifiuti tessili finiscono per contaminare ecosistemi in tutto il mondo, come evidenziato nel documentario "Junk", girato in Cile e Ghana.

Con l'implementazione dell'EPR, si apre la possibilità di contrastare efficacemente questa crisi ambientale. I brand dovranno affrontare direttamente il problema dei rifiuti tessili, incoraggiando la produzione di capi durevoli e facilmente riciclabili. Questa nuova prospettiva favorisce un cambiamento di paradigma nel modo in cui la moda è concepita, prodotta e consumata.

Pagare per la Sostenibilità

L'aspetto fondamentale dell'EPR è che responsabilizza i brand per l'intero ciclo di vita dei loro prodotti. Ciò include non solo la fase di produzione e distribuzione, ma anche la gestione e il riciclo degli scarti tessili generati alla fine della vita utile dei capi. Questo meccanismo finanziario incoraggia i brand a considerare la sostenibilità come un elemento centrale del proprio modello di business.

In base all'EPR, i brand dovranno pagare una quota proporzionale alla quantità di tessuto utilizzato nei loro prodotti. Questo incentivo finanziario spinge le aziende a optare per materiali riciclabili, biodegradabili e rigenerabili, riducendo al contempo l'uso di tessuti a lunga persistenza ambientale.

La proposta della Commissione Europea mira anche a fermare l'esportazione dei rifiuti tessili verso paesi che non possono gestirli in modo adeguato e sicuro. Questa misura è stata introdotta per evitare che i problemi ambientali causati dall'industria della moda diventino una questione globale. In tal modo, l'Europa cercherà di affrontare internamente i propri rifiuti tessili, incoraggiando al contempo una maggiore sostenibilità a livello internazionale.

Il futuro

Sebbene questa possa essere solo una prima tappa nel percorso verso una moda totalmente sostenibile, l'EPR rappresenta un segnale importante dell'impegno dell'Europa per una moda più consapevole e responsabile. Inoltre, la normativa potrebbe fungere da esempio per altre regioni del mondo, incoraggiando una maggiore attenzione alla sostenibilità nell'industria tessile a livello globale.