Riprogettare la metropolitana di Tokyo in sole 28 ore? Ci pensa una muffa mucillaginosa.

Da Londra a Istanbul, da Budapest a Parigi, Berlino, New York e Madrid, le prime linee metropolitane sono comparse tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900. È nel 1927 che Tokyo inaugura la sua, ed è da allora che centinaia di urbanisti e ingegneri lavorano per apportare costanti migliorie, rendendola - ad oggi - una delle infrastrutture più efficienti al mondo.

Chi avrebbe mai immaginato che, invece di impiegare 80 anni per ottimizzare la linea metropolitana e ferroviaria, una muffa mucillaginosa avrebbe riprogettato l’intera rete in sole 28 ore?

Un team di ricercatori, la riproduzione in scala di Tokyo e un esperimento dai risultati sorprendenti

Da tempo oggetto di studi scientifici, la Physarum Polycephalum è una muffa di colore giallastro, un organismo unicellulare che nasce e prolifica in ambienti freschi e umidi, mostrando un’incredibile capacità di risolvere problemi complessi di network analysis. Essa riesce infatti a orientarsi e muoversi attraverso i labirinti, non solo in maniera efficiente, ma anche spendendo la minore quantità di energia possibile.

L’esperimento, condotto da un pool di ricercatori provenienti dalle università di Hokkaido, Hiroshima e Oxford, ha previsto la riproduzione in scala di Tokyo e della sua rete metropolitana, insieme alla replica delle principali città intorno alla capitale giapponese, raggiungibili con gli stessi treni.

Su tale superficie in miniatura, in corrispondenza delle diverse destinazioni, sono state posizionati dei fiocchi d’avena, nutriente preferito dalla Physarum Polycephalum, che è stata invece collocata al centro, all’altezza della Stazione Centrale. Lasciata libera di agire, la muffa ha inizialmente cominciato a muoversi, ma soprattutto a crescere in maniera esponenziale, e nelle prime 10 ore ha toccato le città principali prese in esame, apparentemente raggiunte in maniera casuale.

Quello che è successo nelle ore successive ha dell’incredibile: la muffa si è riorganizzata, passando da una struttura in espansione a una struttura ramificata e ha riscritto il sistema metropolitano di Tokyo. Nel corso di 28 ore, è stata in grado di realizzare una nuova configurazione più valida e pratica di quella esistente, rintracciando il percorso più efficiente per connettere tutti i punti interessati.

Un’intelligenza superiore a un essere umano?

Nonostante si tratti di un organismo unicellulare, la Physarum Polycephalum è provvista di migliaia di nuclei, che le permettono di rispondere contemporaneamente a diversi stimoli e di espandersi seguendo un preciso algoritmo matematico.

Il risultato dell’esperimento illustrato dimostra come il reticolo creato dalla muffa fosse quasi del tutto sovrapponibile a quello della mappa della rete ferroviaria di Tokyo. In poco più di un giorno, la muffa mucillaginosa aveva ottenuto gli stessi risultati conseguiti in oltre 80 anni di lavoro, prova inconfutabile di un’intelligenza cellulare superiore a quella umana.