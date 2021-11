Come stampare in modo green

In questo periodo molti di noi stanno facendo uno sforzo per vivere uno stile di vita più ecologico. Usare meno risorse nella vita di tutti i giorni può avere un impatto reale e positivo sul pianeta (e sulle nostre tasche). La stampa ecologica è un modo per contribuire. Sebbene la tecnologia si sia evoluta e venga utilizzata meno carta rispetto ai giorni passati, è comunque importante prendere decisioni attente su cosa e come stampiamo. Ma come si stampa in modo green? In questo articolo, diamo uno sguardo ad alcune pratiche di stampa sostenibile che puoi adottare da subito, a casa o in ufficio.

Chiediti se una pagina deve essere davvero stampata

Il primo passo è chiedersi se una pagina debba essere necessariamente stampata o no. Hai davvero bisogno di stampare quel curriculum o basterebbe una copia digitale? Non sarebbe meglio inviare quel documento per e-mail o presentarlo su un tablet? Piccoli accorgimenti possono aiutare a ridurre lo spreco di carta.

Usa carta riciclata

Un altro accorgimento consiste nell'utilizzare carta riciclata durante la stampa delle pagine. Molte aziende ora vendono carta da stampa A4 riciclata al 100%, quindi puoi stampare pagine da fonti sostenibili.

Stampa su entrambi i lati del foglio

La stampa fronte/retro è uno dei modi più rapidi e semplici per rendere ecologiche le tue pratiche di stampa. Scegliendo questa impostazione dimezzi in un colpo solo l'utilizzo di carta.

Stampa in bianco e nero

La stampa in bianco e nero utilizza meno toner rispetto alla stampa a colori. Attenzione alle impostazioni della propria stampante: anche il testo "nero" può utilizzare il toner a colori, a meno che non si designi specificamente la stampa in scala di grigi o monocromatica.

Usa formati compatibili con la stampa

Se devi stampare una pagina Web, cerca l'icona della stampante, in genere nella parte superiore della pagina, per stampare senza inutili immagini, barre laterali e menu. Per le presentazioni PowerPoint, stampa in formato volantino, con tre o sei diapositive per pagina.

Scegli stampanti, inchiostri e toner ecofriendly

Quando si tratta del loro impatto ambientale, non tutte le stampanti, gli inchiostri e i toner sono uguali. Se stai cercando di attuare pratiche di stampa più sostenibili, la scelta di prodotti rispettosi dell'ambiente é un'ottima opzione.

Smaltisci correttamente i rifiuti

Cerca di riciclare i prodotti usati ove possibile. Se hai finito con una raccolta di pagine stampate, usale come carta straccia, e una volta che sono servite al loro scopo, ricicla la carta piuttosto che buttarle semplicemente nel cestino. Affidati a ditte specializzate e certificate per lo smaltimento di cartucce e toner esausti, e per il ritiro delle stampanti giunte a fine vita.

Seguendo questi semplici accorgimenti per stampare in modo green potrai dare il tuo contributo alla salvaguardia dell'ambiente con uno sforzo davvero minimo. Inizia oggi stesso, in casa e in ufficio.