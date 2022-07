Al Gazometro di Roma Ostiense l’installazione “Luna Somnium” lascia tutti a bocca aperta

Cos’è “Luna Somnium”? Immaginate una sfera di 20 metri di diametro sospesa all’interno del reticolo metallico del Gazometro di Roma Ostiense. Uno spettacolo difficile da non notare, visibile anche da gran parte del territorio urbano circostante.

Se poi ci si avvicina, questa enorme installazione diventa una vera e propria esperienza immersiva da vivere all’interno del Gazometro, che è stato completamente trasformato grazie anche a un sound spazializzato in grado di rendere l’opera un percorso altamente emozionale per il visitatore.



L’opera si può ammirare tra il 20 e il 24 luglio, in occasione dell’evento Videocittà. E non è la prima volta che il Festival della Visione riesce trasportarci dritti dritti nelle innovazioni e nelle trasformazioni tecnologiche di oggi e di domani e anche quest’anno non deluderà le aspettative, a cominciare proprio dall’enorme sfera proiettata a 360°.

L’installazione “Luna Somnium” di fuse* è stata realizzata per Videocittà 2022 da Eni, che, in qualità di Main Partner dell’evento, oltre a offrire gli spazi del Gazometro, propone così la sua nuova visione dell'energia.

Il racconto cui si ispira l’installazione è l’opera Somnium di Giovanni Keplero, racconto fantascientifico in cui il protagonista scivola in un sogno che lo porta sulla Luna e da lì osserva un cielo diverso. La luna diventa, così, il luogo attraverso cui è possibile avere un punto di vista inedito e critico della realtà. Un cambio di prospettiva dunque, lo stesso che porta Eni a studiare forme innovative e sostenibili di produzione energetica, come quella con la quale il sole produce energia: la fusione nucleare. Una fonte di energia sicura, sostenibile e virtualmente inesauribile.

Ma come funziona? Tutto si basa sulla fusione di due nuclei d’idrogeno capace di liberare un’enorme quantità di energia. Una reazione fisica, totalmente naturale, che alimenta il Sole e le altre stelle. Non emette gas a effetto serra; è virtualmente inesauribile perché utilizza come combustibile una miscela di elementi facili da ottenere e cioè deuterio e trizio, due isotopi dell’idrogeno. Il deuterio è ricavato dall’acqua di mare, mentre il trizio può essere prodotto da una reazione fisica con il litio.

L'aspetto più complesso? La fusione è molto difficile da replicare artificialmente sulla Terra perché richiede di portare gli isotopi di idrogeno a oltre 100 milioni di gradi.

A quelle temperature, infatti, gli isotopi di idrogeno perdono gli elettroni trasformandosi in plasma e i loro nuclei possono fondersi per liberare la loro energia. Quindi? Per arrivare a controllare la continuità della fusione in un impianto per la produzione di energia si sta studiando la tecnologia del confinamento magnetico che, come dice il nome, impiega campi magnetici potentissimi per gestire il plasma in cui avviene la fusione.

La fusione a confinamento magnetico una tecnologia che porterà una rivoluzione in campo energetico, perché – una volta portata a livello industriale – permetterebbe di generare grandi quantità di energia. Giusto un dato per spiegare la potenzialità di questa tecnologia: 1 chilogrammo di carburante da fusione produrrebbe la stessa energia di 8.500 tonnellate di benzina, ma senza emettere gas serra.