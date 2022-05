Il nuovo enzima in grado di decomporre e riciclare la plastica in 24 ore

Uno studio pubblicato sulla rivista Nature ha affermato che alcuni scienziati della University of Texas, Austin avrebbero utilizzato un’intelligenza artificiale per identificare un enzima mangia-plastica in grado di smaltire l’enorme quantità di rifiuti (in particolare di PET) presenti nell’ambiente.

Si chiama Fast-PETasi ed è in grado di degradare il PET in un arco di tempo che va dalle 24 ore a una settimana. Una versione ancora più veloce rispetto a quella elaborata nel 2016, la PETasi, il cui tempo di smaltimento era stimato in qualche giorno al massimo.

Questa creazione potrebbe aiutare l’umanità a frenare il consumo di plastica, ampiamente combattuto anche dall’Unione Europea che ha emanato una direttiva che vieta la plastica monouso a partire dal 2022.

Come agisce Fast-PETasi

A oggi, il PET rappresenta il 12% dei rifiuti solidi globali: l’obiettivo di Fast-PETasi è quindi quello di lavorare sulla riconversione del materiale in altri prodotti. Questo enzima depolimerizza il PET, ossia scompone molecole grandi in molecole più piccole, per poi ripolimerizzarli, ossia trasformarli in plastica nuova.

Un processo fondamentale per l’atmosfera, dal momento che riduce i combustibili fossili e l’impatto ambientale dovuto alla produzione di plastica. I test hanno verificato che questo processo può avvenire in 24 ore e potrebbe significare una vera e propria chiave di svolta per la lotta contro la plastica.

Un nuovo processo sostenibile

Una velocizzazione notevole, confermata anche dalle parole di Hal Arper, professore di ingegneria chimica presso l’UT Austin: "Le possibilità che offre questo processo di riciclaggio all'avanguardia sono infinite; attraverso un approccio enzimatico sostenibile, possiamo iniziare a immaginare una vera economia circolare della plastica”.

Le premesse ci sono tutte e fanno credere in un cambiamento possibile, sperando che non sia già troppo tardi.