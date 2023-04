Torte realizzate con la stampa 3D? Da oggi è possibile

Mettiamo il caso – non tanto improbabile – di trovarci seduti sul divano, una domenica pomeriggio e avere una gran voglia imminente di torta. Nel futuro probabilmente avremo due strade per soddisfare questo bisogno: uscire di casa, affrontare la città e trovare miracolosamente una pasticceria che realizzi torte all’istante oppure collegare la nostra stampante 3D e creare la torta che vogliamo, per come ce la immaginiamo nella nostra testa. A noi la scelta.

Eppure, il giorno in cui creeremo torte 3D non sembra poi così lontano. Anzi, è notizia di pochi giorni fa la realizzazione di una torta composta da ben sette ingredienti diversi grazie alle competenze di un gruppo di ricercatori del Creative Machines Lab, guidato da Hod Lipson, professore presso il dipartimento di ingegneria della Columbia University. I dettagli sono disponibili in uno studio pubblicato sulla rivista npj Science of Food, partner di Nature.

Uno studio che va avanti dal 2005

Non è uno studio degli ultimi tempi, quello del Creative Machines Lab: è del 2005 l’interesse di Lipson verso il cosiddetto digital food (l’arte di “stampare” ingredienti commestibili). Tra le tante scoperte del gruppo, va annoverata quella relativa all’impiego del laser a varie lunghezze d’onda per cuocere alimenti come pollo, salmone e verdure. Grazie a questo metodo è possibile controllare più da vicino gli ingredienti e le proprietà nutritive dei diversi piatti.

C’è però un vantaggio assoluto per l’industria del food printing: la personalizzazione. Questo ha portato e porterà a una normalizzazione del mercato della carne a base vegetale (un’azienda su tutti è la spagnola Nova Meat, che realizza carne stampata in 3D) dove “la consistenza e il sapore dovranno essere attentamente formulati per imitare le carni reali”, come ha spiegato il primo autore della ricerca sul food printing, Jonathan Blutinger.

Una torta a base di “inchiostro commestibile”

La cheesecake realizzata dal gruppo di Lipson è composta da sette ingredienti in forma di “inchiostro commestibile”: tra questi arachidi, Nutella e marmellata di fragola. Il numero di ingredienti che possono essere utilizzati contemporaneamente e la limitazione nella scelta di diverse temperature o tempi di cottura può però rilevare dei grossi limiti a questa realizzazione.

Limiti che però, se superati, potranno dotarsi di una maggiore personalizzazione: “La stampa 3D di alimenti continuerà a produrre cibi lavorati, ma forse il lato positivo sarà, per alcune persone, un migliore controllo e adattamento dell’alimentazione, un’alimentazione personalizzata”, ha spiegato Christen Cooper della Pace University.

Ancora una volta, anche se agevolati dalla scienza e tecnologia, sarà l’essere umano a fare la differenza. Come è sempre stato (e sempre sarà) in tema di alimentazione.