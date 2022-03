5 comportamenti da adottare nella quotidianità per proteggere le foreste (e il Pianeta)

Le foreste stanno scomparendo ad un ritmo preoccupante: negli ultimi 30 anni la loro superficie a livello mondiale si è ridotta di oltre 420 milioni di ettari, con un ritmo, che dal 2010, è di circa 4,7 milioni di ettari all’anno. Le conseguenze sono gravi e molteplici, per questo è importante adottare uno stile di vita consapevole per contrastare la deforestazione a livello mondiale. Ecco 5 piccoli consigli per iniziare da subito.

Una delle cause principali della deforestazione è l'allevamento: molti alberi vengono infatti abbattuti per fare spazio a campi agricoli per la produzione di fieno, cereali e piante di soia destinate a maiali e bovini. Questo avviene perché il consumo di carne nel mondo è in continuo aumento, e ciò fa sì che l’industria della carne sia tra i primi responsabili a livello globale della deforestazione.

Ridurre il consumo di carne è dunque il primo passo per aiutare le foreste.

Il legno grezzo è il materiale più ecologico ed efficiente per costruire: per produrlo l'inquinamento è ridotto, e sono neutre le emissioni di CO2 (quella assorbita dalla pianta in vita, è infatti uguale a quella emessa alla fine del suo ciclo vitale).

L’importante è che riporti il marchio FSC che certifica la provenienza del legno da foreste gestite responsabilmente, dove sono rispettati rigorosi standard sociali, ambientali ed economici secondo i principi fondamentali della gestione forestale e della catena di custodia. La certificazione infatti non si limita a garantire l’origine delle materie prime ma, tramite attestazione della catena di custodia, segue il prodotto in tutte le sue fasi di trasformazione.

Per la carta vale lo stesso discorso: il marchio da ricercare è “carta riciclata ecologica” oppure FSC.

Nelle scienze forestali il termine rimboschimento o riforestazione indica il processo con cui un luogo da tempo privo di vegetazione, viene ricoperto da alberi e arbusti adatti a quella zona (di norma le specie autoctone).

Si tratta quindi di un cambio di destinazione d’uso del suolo o di un ripristino delle condizioni precedenti alla deforestazione. Sono in atto svariati interventi di riforestazione nel mondo: sostenerli con un piccolo contributo finanziario può avere un peso enorme in questa battaglia.

Sotto questo punto ricadono una moltitudine di piccoli gesti quotidiani a protezione dell’ambiente: preferire gli imballaggi ecologici a quelli in plastica, evitare i prodotti “usa e getta”, utilizzare una borraccia in metallo, avere sempre con sé una borsa della spesa in tela, sono solo degli esempi da cui partire.

Il turismo sostenibile (o ecoturismo) è una forma di turismo incentrato sull'impegno ambientalista e sociale. I viaggi ecologicamente responsabili verso le aree naturali, al fine di godere e apprezzare la natura, hanno infatti un basso impatto sul visitatore e prevedono un coinvolgimento socio-economico beneficamente attivo delle popolazioni locali. L’ecoturismo può davvero fare la differenza: educa i viaggiatori a rispettare i luoghi e a vivere in sintonia con la natura e contemporaneamente porta consapevolezza e ricchezza nelle comunità locali.