Ecco quali sono le conseguenze della deforestazione, uno dei fenomeni più preoccupanti degli ultimi anni

Negli ultimi 30 anni la superficie forestale a livello mondiale si è ridotta di oltre 420 milioni di ettari, con un ritmo, che dal 2010, è di circa 4,7 milioni di ettari all’anno. É un dato allarmante, ancor più se teniamo conto che i dati sulla deforestazione non includono le aree irrimediabilmente compromesse a causa del sovrasfruttamento delle foreste, dell’inquinamento e delle conseguenze di tutti quei disastri, naturali o di origine antropica, causati da eventi climatici, incendi o conflitti.

Deforestazione: cos'è e quali sono le conseguenze

La deforestazione rappresenta uno dei problemi più gravi degli ultimi anni. Con il termine deforestazione (o disboscamento) si intende l’abbattimento di alberi per motivi commerciali o per ottenere nuovi terreni da destinare all’agricoltura e all’espansione urbana. Quando il taglio degli alberi eccede rispetto al loro tasso di ricrescita, si parla di deforestazione

Sono tre le principali conseguenze ambientali causate dalla deforestazione:

Intensificazione dell’effetto serra: le piante e gli alberi, mediante il processo di fotosintesi, trasformano l’anidride carbonica presente nell’atmosfera in ossigeno: la deforestazione determina quindi un aumento di CO2 e di conseguenza un acuirsi dell’effetto serra e del riscaldamento globale

Cambiamenti climatici e rischio idrogeologico: il disboscamento determina cambiamenti nel clima e aumenta il dissesto idrogeologico; questo significa che il rischio di frane, alluvioni e smottamenti è sempre più elevato

Minore biodiversità: abbattendo le foreste, numerose specie animali e vegetali rischiano l’estinzione

Ma le conseguenze non si limitano al lato ambientale: al destino delle foreste è direttamente legato quello di oltre un miliardo di persone che vivono in paesi in via di sviluppo, in condizioni di estrema povertà, e che sono strettamente dipendenti dalle risorse generate delle foreste. C’è dunque un importante risvolto sociale e umanitario da tenere in considerazione.

L'importanza della riforestazione

Come abbiamo visto, il ruolo delle foreste è fondamentale per la vita sul nostro pianeta: hanno un’importanza centrale sugli equilibri climatici a livello regionale e globale, immagazzinano carbonio, producendo ossigeno e fornendo la riserva d’acqua per miliardi di persone.

È quindi essenziale cercare di contenere la deforestazione combattendo le cause di distruzione e degrado, ma, contemporaneamente cercare di ripopolare le foreste dove necessario attraverso la riforestazione, ovvero la rigenerazione delle aree forestali che vengono distrutte.

Se da una parte può sembrare un intervento lapalissiano, la riforestazione è al contrario un lavoro complesso, che richiede tempi lunghi che non garantisce sempre i medesimi risultati. Bisogna infatti ricordare che la foresta non è solo un insieme di alberi, ma un complesso ecosistema formato da milioni di specie vegetali e animali in interrelazione fra loro. Nel ripopolare queste aree bisogna tenere conto di questo ecosistema e promuoverne la “guarigione”.



La riforestazione nel mondo sta dando buoni risultati e i dati forniti dal WWF ci dicono che, oltre agli ettari di superficie forestale recuperata con l’impegno da parte di molte organizzazioni di tutto il mondo, ci sono milioni di ettari che spontaneamente stanno tornando a crescere, soprattutto nei paesi sviluppati; anche alcune aree della nostra penisola sono soggette a questa riforestazione spontanea.