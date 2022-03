Giornata Internazionale delle Foreste 2022: il tema e gli eventi in programma quest'anno

Istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 20212, il 21 marzo si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto al ruolo delle foreste per la sopravvivenza del nostro Pianeta e informare circa i pericoli della deforestazione, un fenomeno che ogni anno distrugge più di 10 milioni di ettari di foreste nel mondo.

La Giornata ha dunque il duplice obiettivo di aumentare tra i cittadini la consapevolezza dell'importanza delle foreste e incoraggiare i Paesi ad organizzare eventi e iniziative volti a far emergere l'importanza degli ecosistemi forestali per l’umanità: acqua, legna, fibre, cibo, medicine, energia, regolazione e adattamento al clima e regolazione idrogeologica, sono solo alcuni dei benefici che le foreste apportano alla nostra quotidianità.

Giornata Internazionale delle Foreste 2022: foreste, produzione e consumo sostenibile

"Foreste, produzione e consumo sostenibile" è il tema della Giornata Internazionale delle Foreste di quest'anno. Il focus è posto sul legno, risorsa primaria fondamentale che permette a milioni di persone in tutto il mondo di rendere l’acqua potabile, di cuocere il cibo e di costruire case.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) in collaborazione con l’Unione internazionale delle Organizzazioni di ricerca forestale (IUFRO) e l’Università svedese di scienze agrarie, hanno organizzato per l’edizione di quest’anno una cerimonia alla quale parteciperà un gruppo di esperti di primissimo piano. Il tema centrale della discussione verterà su come innovazioni e prodotti di origine forestale, efficienza delle risorse e servizi ecosistemici possano contribuire a sviluppare stili di vita sostenibili e ad accelerare la transizione verso produzioni e consumi che rispettino l'ambiente.

Gli eventi della Giornata Internazionale delle Foreste 2022

L’evento “Ispirare il futuro – Il ruolo delle foreste nel garantire produzione e consumo sostenibili” si svolgerà presso il padiglione della Svezia a Expo2020 Dubai, dalle 12.00 alle 16:00 CET (ora dell’Europa centrale, UTC+1).

Alla manifestazione parteciperanno tra gli altri il direttore generale della FAO e il presidente dell’Unione Internazionale delle Organizzazioni di Ricerca Forestale (UIFRO).

Inoltre, in concomitanza con la cerimonia, la FAO renderà pubblico il rapporto “Prodotti forestali nella bioeconomia globale: favorire la sostituzione con prodotti a base di legno e contribuire agli Obiettivi di sviluppo sostenibile”. Il documento spiega come il passaggio dai prodotti a base fossile a quelli a base di legno possa aiutare a combattere il cambiamento climatico e, appunto, a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui: la Commissione economica per l’Europa (UNECE) celebrerà la Giornata Internazionale delle Foreste 2022 con un evento online che punterà l’obiettivo su come i leader nel settore tessile e del packaging stanno plasmando relazioni sostenibili tra foreste e modelli di produzione circolare per ridurre le emissioni di anidride carbonica, rifiuti e inquinamento da plastica in tutta l’economia globale.

L’evento si svolgerà virtualmente dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 CET in inglese, francese e russo. Chi fosse interessato ad assistere può registrarsi qui.

In programma eventi anche in Italia

Sempre in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste il Museo della Scienza di Trento propone un pomeriggio di attività per sensibilizzare sull’importanza del patrimonio arboreo per il nostro pianeta.

Dalle 16 alle 18 si potrà partecipare a una visita alla serra tropicale del museo, riaperta a febbraio dopo 2 anni di chiusura. In programma dalle 17 alle 19.30, sempre presso il MUSE, c’è anche "World Cafè", ovvero un incontro aperto e gratuito in cui cittadini ed esperti del settore sono chiamati a confrontarsi sul tema delle foreste montane e della loro gestione sostenibile. Per info e prenotazioni cliccate qui.