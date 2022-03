Marzo è il mese dedicato alla tutela dei polmoni verdi della Terra: ecco perché è importante preservarli

Istituita dalle Nazioni Unite nel 2012, la Giornata Internazionale delle Foreste, viene celebrata il 21 marzo di ogni anno, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto al ruolo centrale che rivestono le foreste per la sopravvivenza del nostro Pianeta.

Ricoprendo circa un terzo della superficie terrestre, le foreste sono, di fatto, importantissime sotto molteplici aspetti: ambientali, economici e sociali. Fonte inestimabile di biodiversità (in special modo le foreste vetuste), contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici e concorrono al sostentamento di circa 1,6 miliardi di persone, tra cui oltre 2000 culture indigene che dipendono completamente da loro.

Eppure, ciò non basta a fermare il fenomeno del diboscamento (o deforestazione): negli ultimi 30 anni, la superficie forestale si è ridotta drasticamente di oltre 420 milioni di ettari, con un ritmo di circa 13 milioni di ettari l'anno. Dati non di certo incoraggianti.

I temi della Giornata Internazionale delle Foreste

Dal 2013 quindi, il 21 marzo viene celebrato il polmone verde del nostro Pianeta attraverso eventi, campagne ed iniziative volte a sensibilizzare la collettività. Ogni anno viene posto un focus su un aspetto specifico legato al tema delle foreste: il 2022 sarà l'anno del legno, risorsa primaria fondamentale per l'uomo, che permette di rendere l'acqua potabile, di ridurre la plastica, di costruire edifici.

In attesa di questo 21 marzo, vediamo quali sono stati i main topics della Giornata Internazionale delle Foreste degli ultimi anni.

Giornata Internazionale delle Foreste 2021: risanamento delle foreste e benessere

Nel 2021 l'accento è stato posto sull'importanza di ripristinare le foreste per migliorare lo stato di salute del Pianeta e degli individui che lo abitano, attraverso la riforestazione e la gestione sostenibile delle risorse. Con il ripristino delle foreste infatti, si contribuisce a preservare la biodiversità, a combattere il cambiamento climatico e, allo stesso tempo, vengono favorite le attività economiche che creano lavoro, soprattutto nelle aree rurali.

Giornata Internazionale delle Foreste 2020: foreste e biodiversità

L’edizione 2020 si è focalizzata sul connubio foreste-biodiversità: le foreste ospitano infatti circa l’80 per cento delle specie animali, necessarie per mantenere in salute il nostro Pianeta. Tuttavia, questo inestimabile patrimonio è fortemente minacciato dalla perdita di milioni di ettari di foreste ogni anno.

Giornata Internazionale delle Foreste 2019: imparare ad amare le foreste

Per preservare e valorizzare le foreste è necessario conoscerle. Per questo motivo, l'edizione del 2019 si è concentrata sull'importanza dell'educazione ambientale, a partire dai più poccoli. Fornire ai bambini le informazioni necessarie per comprendere l'importanza delle foreste per la vita sulla Terra, è infatti un passo fondamentale per la salvaguardia delle risorse naturali per le generazioni future.

Giornata Internazionale delle Foreste 2018: foreste e città sostenibili

"Foreste e città sostenibili" è stato il main topic della sesta edizione della Giornata Internazionale delle Foreste. L'obiettivo era quello di sottolineare l’importanza delle aree verdi nei centri urbani per il benessere della collettività: si stima infatti che entro il 2050 sei miliardi di persone vivranno nelle aree urbane, circa il 70% della popolazione globale. Sarà necessario quindi contenere sempre di più l'inquinamento cittadino e, in quest'ottica, le foreste urbane contribuiscono a rendere le città più pulite e salubri.