Cambiamento climatico: perché per contrastarlo sono fondamentali le foreste

Le foreste: strumenti naturali per contrastare il cambiamento climatico

In virtù del legame tra foreste e clima, per contrastare "naturalmente" il cambiamento climatico, diventa importantissima la lotta alla deforestazione, a cui si aggiunge l’afforestazione (ovvero la messa a dimora di piante dove non ve ne sono mai state) e la riforestazione (il rimboschimento di aree deforestate).

Specialmente nelle zone tropicali, dove la vegetazione cresce rapidamente e quindi elimina più velocemente il carbonio dall’atmosfera, piantare alberi può rimuovere dall’aria grandi quantità di carbonio in un tempo relativamente breve. Qui le foreste possono accumulare nella loro biomassa e nel legno fino a 15 tonnellate di carbonio per ettaro l’anno.

Costruire con il legno e sfruttare la bioenergia

Anche la legna raccolta è un serbatoio di assorbimento del carbonio (il legno utilizzato per le costruzioni o per i mobili, lo immagazzina efficacemente per secoli). Solitamente i materiali da costruzione ad alto contenuto energetico usati al posto del legno, come le materie plastiche, l’alluminio o il cemento, richiedono grandi quantitativi di combustibili fossili nella lavorazione. Sostituirli con il legno presenta ulteriori vantaggi in termini di riduzione delle emissioni di carbonio.

Analogamente, l’utilizzo di combustibili legnosi al posto del petrolio, del carbone e del gas naturale contribuisce a mitigare il climate change. Sebbene la legna da ardere e la biomassa forestale rilascino nell’aria biossido di carbonio, se questi combustibili provengono da foreste gestite in modo sostenibile, tali emissioni possono essere compensate dalla riforestazione. Anzi, se gestite opportunamente, le foreste possono fornire bioenergia senza apportare alcun gas serra nell’atmosfera.