Ecco il progetto ideato per comprendere i numerosi cambiamenti che la mobilità sta affrontando

Quella che stiamo vivendo è una realtà che sta cambiando rapidamente e che si sta orientando, sempre di più, verso un futuro sostenibile.

Questa tendenza riguarda un nutrito numero di settori, tra cui spicca quello della mobilità.

Inoltre, la pandemia prima e l’attuale condizione socio-politica poi, stanno accelerando un processo evolutivo già avviato verso una mobilità diversa, a misura d’uomo, più connessa, funzionale e, ovviamente, sostenibile in tutti i suoi aspetti.

Tale tendenza contribuirà alla transizione dall’impiego di mezzi alimentati con combustibili fossili, di proprietà e guidati da persone, verso una mobilità caratterizzata da veicoli leggeri, elettrici, condivisi e guidati da algoritmi.

Il processo può contare sul supporto tecnologico, fondamentale per centrare gli obiettivi preposti.

La rivoluzione del mondo della mobilità

Il settore sta, quindi, vivendo una rivoluzione, cui Unipol non poteva che prendere parte.

Nata nel cuore dell’ambito assicurativo, infatti, Gruppo Unipol, durante gli ultimi anni, ha notevolmente esteso i servizi offerti, consolidando il proprio ruolo nell’ambito della mobilità,

spaziando dalla riparazione e manutenzione delle autovetture fino alla vendita delle auto con il noleggio a lungo termine rivolgendosi, di recente, anche al telepedaggio.

Inoltre, il Gruppo presta, da tempo, attenzione a temi ambientali e sociali, cui prende parte in maniera proattiva.

Ed è proprio con questo spirito che è nata l’iniziativa che si propone di diffondere conoscenza in ambito di mobilità sostenibile, trovare soluzioni innovative e analizzare i dati a disposizione, facilitando la comunicazione tra gli attori coinvolti; Unipol infatti, con il supporto scientifico del Politecnico di Milano, ha promosso il progetto ‘The Urban Mobility Council’.

Si tratta di un Think Tank, guidato da un Comitato di Indirizzo, cui parteciperanno rappresentanti istituzionali, università e aziende attive nel settore.

Il progetto è promosso dal Gruppo Unipol con il Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e della Commissione Europea.

Un futuro costituito da numerose sfaccettature

Il primo forum di ‘The Urban Mobility Council’ si è tenuto il 27 giugno presso la Fondazione Feltrinelli.

Durante l’evento sono stati presentati i dati rilevati grazie ad uno studio condotto dal Politecnico di Milano, basato sulle analisi dei movimenti delle auto degli italiani, registrati attraverso box telematiche (su un campione rappresentativo pari al 10% dei veicoli circolanti).

Scopo del Think Tank è aumentare la consapevolezza sulle reali opportunità di cambiamento del modo di spostarsi, per favorire il passaggio dalla mobilità attuale ad una più sostenibile, integrata, connessa e green.

Tali obiettivi vengono condivisi con il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, cui partecipano 25 università e relativi centri di ricerca, 24 grandi imprese (tra cui Unipol Gruppo) e cofinanziato dal PRNN.

Seguendo il filo conduttore dei dati reperiti, sono stati affrontati diversi argomenti inerenti il futuro della mobilità sotto vari aspetti, analizzando come stia avvenendo la transizione verso una maggiore sostenibilità economica, sociale e ambientale del settore, supportata dalla transizione digitale.

La transizione energetica che sta avendo luogo, ad esempio, impatterà profondamente sul settore, trasformando non solo le fonti di energia impiegate per alimentare i veicoli, ma anche il tipo di rapporto tra il mezzo di trasporto e il relativo fruitore.

Si prospetta un tipo di mobilità elettrica, condivisa e autonoma, che godrà di servizi innovativi studiati ad hoc.

Gruppo Unipol, ad esempio, ha investito da molti anni nella telematica di bordo, fino ad arrivare a posizioni di leadership; per questo, oggi si impegna a promuovere il dialogo e il confronto tra l’industria della mobilità e tutti i soggetti che, in qualche modo, sono coinvolti nel settore, volendo aprire le porte ad una proficua collaborazione.

Verso un nuovo modo di vivere la mobilità

In occasione di ‘The Urban Mobility Council’, gli osservatori del Politecnico di Milano hanno realizzato alcuni scenari da sottoporre ai partecipanti, sviluppati su quattro temi principali, per analizzare e approfondire i diversi aspetti della nuova mobilità: Connected Mobility, Green Mobility, Autonomous Mobility e Integrated Mobility.



La ricerca effettuata dal Politecnico si è focalizzata, in particolare, su due aspetti: il passaggio verso il “Mobility-As-A-Service” (MAAS), con veicoli sia tradizionali sia a guida autonoma, e le effettive opportunità di elettrificazione a breve termine.

In base ai dati a disposizione, infatti, si prevede che il 20% delle auto private, presenti presso le città, potrebbe essere rimpiazzato da auto condivise a guida semi-autonoma, in un rapporto di circa 1:10.

La transizione verso il MAAS è una condizione necessaria per raggiungere un modello di mobilità più efficiente e sostenibile; oggi, infatti, si hanno a disposizione un gran numero di auto di proprietà (circa 40 milioni) che in media, però, vengono utilizzate poco (circa 7.000 Km/anno).

Inoltre, al passaggio al MAAS, si affianca il sempre più diffuso impiego di auto elettriche. I dati in merito evidenziano che il 20% delle auto in circolazione in Italia sono pronte ad essere sostituite da quel genere di vettura; questo perché tale cambiamento non comporterebbe né limitazioni d’uso dovute all’autonomia, né maggiori spese per il proprietario.



Afferma Sergio Savaresi, Professore di automazione nei veicoli al Politecnico di Milano: