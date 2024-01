Freedomland: la prima Internet TV tutta italiana che si rivelò un flop

Correva l'anno 2000 quando un giovane Virgilio Degiovanni, imprenditore milanese di successo, immaginò il primo decoder che avrebbe reso le televisioni italiane ciò che più si avvicina al concetto odierno di Smart TV.



Freedomland, prometteva di rivoluzionare il mondo dell'intrattenimento domestico, un'unica piattaforma che avrebbe permesso agli utenti di accedere ad una miriade di servizi grazie ad una connessione Internet: dalla visione di programmi televisivi, film e serie tv, fino all'acquisto diretto dei prodotti mostrati nelle pubblicità.

Una vera e propria rivoluzione per quegli anni, ma purtroppo, come spesso accade, le grandi idee non sempre si traducono in successo.

Dalle stelle alle stalle

La società venne quotata immediatamente in Borsa nel segmento "Nuovo Mercato" e le sue azioni furono immesse al valore record di 3.000 miliardi di Lire. Ma non è tutto oro quello che luccica: Freedomland fu infatti il primo titolo italiano del segmento a rivelarsi un flop il giorno del debutto in Borsa, mentre a livello globale scoppiava la bolla delle "dot-com".

Il fallimento di Freedomland fu un duro colpo per Degiovanni, che fu accusato di aver falsificato il prospetto di quotazione dell'azienda e di aver gonfiato il numero degli abbonati al servizio del 20%. Nel 2004, Degiovanni fu condannato a dieci mesi di reclusione a seguito di un patteggiamento della pena.

Una storia che insegna

La vicenda di Freedomland rappresenta un capitolo affascinante e controverso nella storia imprenditoriale italiana del nuovo millennio.

Virgilio Degiovanni, con la sua visione ambiziosa, ha tentato di anticipare il futuro dell'intrattenimento domestico, proponendo un decoder in grado di trasformare le televisioni in vere e proprie Smart TV. Tuttavia, nonostante l'entusiasmo iniziale e la quotazione record in Borsa, Freedomland si è rivelata una meteora destinata a bruciare rapidamente.

Il flop del debutto in Borsa, la bolla delle "dot-com" e le accuse di falsificazione hanno portato all'inesorabile declino dell'impresa. La condanna di Degiovanni nel 2004 segna la fine di un sogno imprenditoriale e sottolinea l'importanza di una gestione etica e trasparente nelle sfide dell'innovazione.