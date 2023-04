Un futuro senza fumo è possibile

Al lavoro per un futuro senza fumo.

Philip Morris International (PMI) ha pubblicato il suo quarto Integrated report annuale. Il nuovo rapporto fornisce una descrizione obiettiva del modello aziendale, della governance e della gestione, della strategia e delle prestazioni dell’azienda. E comunica i progressi compiuti dall’azienda verso un futuro senza fumo, con l’obiettivo di sostituire completamente le sigarette il prima possibile.

“Nonostante le numerose sfide, il 2022 è stato un anno straordinario, che ci ha visto compiere passi avanti tangibili verso il raggiungimento del nostro obiettivo”, ha dichiarato Jacek Olczak, Chief Executive Officer di PMI, che ha aggiunto: “Stiamo progredendo verso la nostra aspirazione di diventare un’azienda a maggioranza senza fumo entro il 2025 e, infine, eliminare gradualmente le sigarette. Sebbene una trasformazione di questa portata e complessità non possa essere realizzata dall’oggi al domani, siamo impegnati a realizzarla il più rapidamente possibile”.

L’impegno contro il littering

Il rapporto ribadisce la centralità dell’Italia in tema di sostenibilità. Tra i 12 casi di studio, riportati per ribadire l’impegno delle affiliate di PMI in tutto il mondo a favore della sostenibilità, c’è infatti anche la campagna di Philip Morris Italia “Cambiagesto”, nata per sensibilizzare i fumatori verso il corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta, che in quattro edizioni ha riscosso un enorme successo, coprendo circa 40 città italiane, coinvolgendo circa 1000 tabaccai e 3mila volontari e distribuendo più di 500mila posacenere portatili ai fumatori adulti.

Philip Morris in Italia continua a sensibilizzare e incoraggiare l’adozione di comportamenti responsabili per ridurre il littering dei prodotti del tabacco con Erion Care, il primo Consorzio italiano di Responsabilità Estesa del Produttore. Il suo compito è prevenire l’abbandono dei rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri e dei rifiuti di filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco e, allo stesso tempo, garantirne la corretta gestione.

La centralità dell’Italia

L’Integrated Report cita, inoltre, l’ampliamento del parco fotovoltaico del sito di Crespellano (BO), Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, recentemente espanso con ulteriori 740 metri quadrati di pannelli solari, oltre all’impegno per la decarbonizzazione attraverso l’adozione e l’utilizzo di tecnologie innovative.

Sulla base del proprio quadro di riferimento ESG, PMI ha sviluppato otto strategie mirate alle aree di impatto più urgenti per l’azienda: dal raggiungimento della carbon neutrality nelle fabbriche e lungo la supply chain, all’attenzione per la formazione continua delle sue persone in un contesto in cui sono garantite inclusione e diversità.

Per accompagnare queste otto strategie, PMI ha stabilito 11 obiettivi, che costituiscono la base della sua Roadmap 2025, e 19 indicatori chiave di performance (KPI) per misurare i progressi, sintetizzati in un Indice di sostenibilità.

Impatto dei prodotti

24,9 milioni: stima dei consumatori adulti di prodotti senza fumo di PMI (2021: 21,7 milioni);

32,1%: i ricavi netti derivanti dai prodotti senza fumo (2021: 29,5%);

73: i mercati in cui i prodotti senza fumo di PMI sono disponibili per la vendita, di cui il 42% nei Paesi a basso e medio reddito (2021: 71, 42%).

Impatto operativo