“Un legame tra passato e futuro per dare continuità alla figura del casaro”. Ecco la storia di Filippo

In Italia si dedica notevole attenzione al cibo; ciò è dovuto anche al fatto che il Belpaese vanta una radicata tradizione culinaria, legata ad alimenti di elevata qualità dalla lunga storia e dal profondo legame con il territorio di appartenenza.



Un perfetto esempio è il Grana Padano DOP, un formaggio che ha, ormai, quasi mille anni di storia alle spalle e che viene apprezzato anche al di fuori dei confini nazionali; si tratta, infatti, del formaggio a denominazione d’origine protetta più consumato nel mondo.

A tale successo contribuiscono tre, fondamentali, elementi: le eccellenti caratteristiche nutrizionali del prodotto, capaci di soddisfare le diverse esigenze alimentari, un gusto inconfondibile e l’abilità di rimanere ‘giovane’ nonostante il passare degli anni.

Questa capacità di mantenersi al passo coi tempi è dovuta, anche, all’operato di chi fa parte della Filiera, tra cui si contano, anche, molti giovani.

Il ruolo di questi ragazze e ragazzi è importante non solo in virtù del lavoro che svolgono, ma anche per la loro capacità di mantenere viva la tradizione accompagnandola in una realtà in rapida evoluzione.

Proprio per questo motivo, Grana Padano ha deciso di promuovere il progetto ‘Giovani della Filiera’, che quest’anno vede la sua seconda edizione.

L’iniziativa si propone di raccontare la storia delle nuove generazioni di allevatori, casari, esperti e imprenditori che fanno parte della filiera di Grana Padano DOP, attraverso il sito e i canali social e digital.

Come dice Renato Zaghini, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano:

“Diamo così il segnale di una continuità verso un futuro di crescita. È lo spirito che ispirò i monaci di Chiaravalle quando crearono la prima forma ed oggi si diffonde nell’era digitale”.

Filippo e il mestiere di casaro

Filippo ha 30 anni, ma nonostante la giovane età vanta una decennale esperienza nel settore, nel quale ha iniziato a lavorare quasi per caso, appassionandosi, poi, al mestiere del casaro.

Si tratta di una mansione che richiede di eseguire, quotidianamente, compiti ben precisi; nonostante questo, però, ha una componente di variabilità e necessita di un certo apporto personale da parte del casaro.

Spiega Filippo:

“Quando entro in reparto, inizio facendo la prova di acidità del siero innesto, che viene preparato il giorno prima, per capire quanto metterne in caldaia [...] preparo il caglio e le dosi per cominciare la lavorazione [...].

Eppure ci sono degli aspetti variabili: lavorando con il latte, che è una materia viva, l’approccio cambia a seconda delle condizioni presenti. La stagionalità, ad esempio, influisce sulla lavorazione (d’inverno il latte è più ricco di proteine rispetto all’estate).

Durante i 365 giorni di produzione, non si ottiene mai un risultato identico.

Inoltre, l’esperienza ti insegna, in alcuni frangenti, a seguire le proprie ‘sensazioni’. Le mani sono fondamentali per capire se stai lavorando bene”.

E questo è, sicuramente, uno degli aspetti che rende interessante tale ruolo.

Essere orgogliosi del proprio lavoro

Filippo ha iniziato a lavorare in azienda a 20 anni, come operaio, per poi interessarsi alla mansione del casaro; scoperta la sua passione, si è dedicato ad imparare il mestiere, apprendendo il più possibile dai colleghi con maggiore esperienza, mettendoci curiosità e dandosi da fare.

La sua abilità e la sua passione sono state premiate.

Filippo è orgoglioso di quello che fa, nonostante le criticità che questa può presentare.

“Quello del casaro è un lavoro impegnativo, di responsabilità e attenzione, i cui risultati si vedono dopo 9 mesi; ogni giorno, però, bisogna dare il massimo.

D’altra parte, offre grandi soddisfazioni. [...]

La cosa che mi rende più orgoglioso è il fatto di essermi conquistato tale ruolo dal nulla, con le mie forze.

Inoltre, è appagante poter dare continuità ad un prodotto che ha quasi 1.000 anni di storia alle spalle. È bello poter prendere un pezzo di Grana Padano DOP e offrirlo alla propria famiglia sapendo di aver preso parte alla sua produzione.

Per di più, in questo modo posso contribuire a valorizzare i prodotti non solo della mia regione, ma proprio del mio paesino.”.

Metodi innovativi per una ricetta antica

Grana Padano DOP ha mantenuto la sua eccezionale qualità pur adattandosi ai tempi che cambiano e alle relative innovazioni tecnologiche.

Afferma Filippo:

“La domanda di Grana Padano DOP è in costante aumento e questo ha, necessariamente, richiesto dei cambiamenti.

Quindi, per rendere più rapida la produzione e far lavorare meglio gli operai, sono stati automatizzati alcuni processi che, in precedenza, venivano effettuati a mano.

A fronte di una pre spinatura manuale, ad esempio, oggi ne segue una meccanica.

Inoltre, gli strumenti attuali consentono di fare più controlli.

Ciò che è rimasto inalterato, però, è la ricetta di Grana Padano DOP, che rimane quella tradizionale.

In tutto ciò, noi giovani cerchiamo di creare un legame tra passato e futuro, ispirandoci ai veterani e dando continuità alla figura del casaro".