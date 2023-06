Il bello di un mestiere manuale, tra tradizione e innovazione: la storia di Giorgio

I lavori artigianali sono espressione della cultura, dell’identità e della creatività italiana. Essi richiedono una grande attenzione alla qualità delle materie prime, cura dei dettagli, sviluppata manualità, passione e capacità di reinventarsi, dovendo adeguarsi ai cambiamenti di una realtà dinamica.

Questi mestieri, infatti, sono il frutto di antiche tecniche, spesso tramandate di generazione in generazione, e di una rilevante componente manuale; oggi, però, queste devono bilanciarsi con le innovazioni tecnologiche disponibili, necessarie per rispondere a nuove esigenze.

È il caso di Grana Padano DOP che, grazie alla capacità di rimanere ‘al passo coi tempi’, è oggi il formaggio a denominazione d’origine protetta più consumato nel mondo.



L’abilità dei professionisti che lo producono, la qualità delle materie prime e la commistione tra nuove tecnologie e tradizione dà vita ad un formaggio che vanta quasi mille anni di storia, dalle eccellenti caratteristiche nutrizionali e dal gusto unico.

Tra i membri della filiera, che contribuiscono a tale successo, si contano anche molti giovani.

Questi ragazzi hanno il merito di fare da ‘ponte’ tra le innovazioni tecnologiche del settore e una lunga tradizione.

Come spiega Renato Zaghini, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano:

“E’ un formaggio giovane perché a crearlo ogni giorno ci sono anche centinaia di giovani, che sanno mantenere le sue peculiarità e migliorare la lavorazione con il desiderio di vedere crescere e rinnovarsi le loro aziende”.

Proprio per celebrare il loro operato, Grana Padano ha deciso di promuovere un’iniziativa dedicata a loro: ‘Giovani della Filiera’.

Il progetto, che quest’anno vede la sua seconda edizione, nasce con lo scopo di approfondire la conoscenza con questi ragazzi, preziose figure professionali che si impegnano ogni giorno nello svolgere, al meglio, il proprio lavoro.

Il progetto si presenta come un viaggio alla scoperta delle nuove generazioni di allevatori, casari, esperti e imprenditori che fanno parte della filiera di Grana Padano DOP; per farlo, ci si serve del sito e dei canali social e digital.

Attraverso questo percorso, si desidera anche ribadire il concetto alla base dell’iniziativa:

“Generazioni diverse. Stessa passione. Quasi mille anni di storia che si rinnovano ogni giorno”.

Tanto impegno ed esperienza sul campo

Giorgio fa il casaro, ha 36 anni, abita in provincia di Vicenza e lavora nel settore da, ormai, 17 anni.

Nel corso della sua esperienza ha visto molti cambiamenti dovuti alle innovazioni tecnologiche; questa evoluzione, in effetti, ha semplificato le varie mansioni, anche se alcuni compiti vanno gestiti, ancora, a mano.

Giorgio ha imparato il suo mestiere ‘sul campo’, seguendo gli insegnamenti dei colleghi più anziani.

Ha apprezzato da subito il fatto che si trattasse di un lavoro manuale, ma diventare abile nell’ambito non è stato affatto semplice.



“A forza di sbagliare ho imparato” - spiega Giorgio - “Là dovevi sudare. Poi l’ho preso come una palestra e ho deciso di rimanere lì”.

Oggi, è lui stesso a insegnare il mestiere alle nuove leve.

“Io ho imparato da diverse persone, tutte capaci, tutte con la propria tecnica. Attingendo dalla loro esperienza, ho creato un mio metodo, il più possibile efficace e che facesse fare meno fatica e risparmiare tempo (sempre nel rispetto delle tempistiche del formaggio).

Ai ragazzi cerco di trasmettere questo metodo”.

Giorgio, però, non si limita a questo, ma sprona i giovani a sperimentare, testare e cercare di ‘fare proprio’ il lavoro.



“Ai ragazzi dico: ‘se fate meglio o fate meno fatica con un metodo vostro, fatelo pure - sempre senza fare danni -. Provate, sperimentate: per esempio provate a girare la forma da soli, a prendere le forme legate più strette’. Provare ti aiuta a vedere e capire meglio il mestiere”.

Inoltre, Giorgio cerca di creare un ambiente sereno, sia per alleggerire il lavoro, sia per contribuire a migliorare la produzione.

“È un mestiere duro, ma l’importante è avere una squadra divertente, anche se fai fatica. Un ambiente disteso si ripercuote anche sul formaggio: se hai grossi malumori non fai bene le cose, mentre si lavora meglio se si è tranquilli”.

Far parte della produzione di un formaggio che ha oltre mille anni

Anche Giorgio, con la sua esperienza e il suo impegno, contribuisce alla produzione di Grana Padano DOP, facendo parte dei ‘Giovani della Filiera’.

Ecco cosa significa per lui produrre un formaggio con una così lunga tradizione alle spalle.

“Far parte di una produzione così grande dà soddisfazione, perché sai che il prodotto che fai è molto buono e lo mangiano in tante persone, sia in Italia che all’estero”.