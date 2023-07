“Un’azienda agricola è fortemente legata al contesto territoriale”. Luca racconta la sua esperienza

L’allevamento delle vacche e la produzione del latte sono attività strategiche per l’economia e la cultura italiana.

Il latte italiano viene utilizzato, infatti, per produrre anche formaggi con denominazione di origine protetta (DOP), che richiedono specifiche caratteristiche di qualità e caseificazione. Tali peculiarità dipendono, anche, dal territorio di origine, dal clima, dalla flora e dalla fauna locali, che influenzano sia la composizione che il sapore del latte

L’allevamento delle vacche e la produzione del latte richiedono, quindi, notevole attenzione, nonché una continua innovazione tecnologica, che tenga conto delle diverse esigenze dei consumatori, del rispetto dell’ambiente e del benessere animale e della valorizzazione delle tradizioni locali.



La capacità di rimanere al passo coi tempi, pur conservando il legame con la tradizione, è ciò che ha contribuito a rendere Grana Padano il prodotto a denominazione d’origine protetta più consumato nel mondo.

Nei suoi quasi 1.000 anni di storia, infatti, ha mantenuto inalterato il suo gusto unico, mentre le sue caratteristiche nutrizionali continuano ad essere in grado di soddisfare le attuali esigenze alimentari.



La ricetta del suo successo, però, comprende anche l’impegno di chi fa parte della filiera.



Come spiega Renato Zaghini, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano:

“E’ un formaggio giovane perché a crearlo ogni giorno ci sono anche centinaia di giovani, che sanno mantenere le sue peculiarità e migliorare la lavorazione con il desiderio di vedere crescere e rinnovarsi le loro aziende”.



Proprio per focalizzare l’attenzione su questi giovani, Grana Padano ha realizzato il progetto ‘Giovani della Filiera’, che quest’anno giunge alla sua seconda edizione.

È un'opportunità per poter conoscere meglio ragazze e ragazzi che, con la loro abilità, riescono a far coesistere, in perfetto equilibrio, tradizione e innovazione.

‘Giovani della Filiera’ si presenta come un viaggio che, attraverso canali social e digital, presenta le nuove generazioni di allevatori, casari, esperti e imprenditori che fanno parte della filiera di Grana Padano DOP.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una tradizione lunga tre generazioni

Luca è uno dei volti dei ‘Giovani della Filiera', ha 37 anni e abita in provincia di Vicenza.

Insieme ai suoi familiari, gestisce l’azienda di famiglia.

“Penso che sia un orgoglio lavorare all’interno dell’azienda di famiglia, ma soprattutto dà soddisfazione impegnarsi per portarla avanti, anche se i tempi cambiano; oggi, la gestione è molto più complessa.

Lavorare con i propri familiari, però, ha un grande vantaggio: si opera, tutti insieme, per raggiungere un obiettivo comune”.

Luca, con la sua famiglia, porta avanti una tradizione lunga tre generazioni.

Infatti, è stato suo nonno a fondare l’azienda. Partito come mezzadro, ha poi preso un pezzo di terra in affitto, quindi ha deciso di acquistare un terreno, insieme ai suoi fratelli e sua sorella.

Il testimone è poi passato al papà e agli zii di Luca.

“Oggi, io e mio fratello gestiamo l’azienda, mentre mia sorella e mia moglie si occupano dell'aspetto didattico. Qualche tempo fa, infatti, abbiamo acquistato un capannone vicino al nostro, ma per diversificare l’azienda e percorrere una nuova strada, abbiamo deciso di dedicare lo spazio ad una fattoria didattica”.

Progetto fattoria didattica: mettere i bambini in contatto con il territorio

Luca e la sua famiglia hanno, quindi, deciso di impegnarsi nella realizzazione di una fattoria didattica.

“Durante gli ultimi anni, il paese, vicino a noi ha subito una forte espansione, arrivando a ridosso della campagna” - spiega Luca - “Abbiamo, quindi, scelto di realizzare una fattoria didattica, spinti da diversi motivi: per prima cosa, per seguire un progetto di continuità, coinvolgendo moglie e sorella nelle attività dell’azienda. In secondo luogo, questo creava un legame tra noi e il territorio circostante, dove la conoscenza del mondo agricolo si è un po’ persa”.





La fattoria didattica è una bella occasione di mettere in contatto i bambini con una realtà che è loro, perlopiù, sconosciuta: il numero di aziende che si occupano di agricoltura e allevamento, infatti, si è notevolmente ridotto con il passare del tempo.

Alcuni momenti si rivelano vere e proprie scoperte per i più piccoli. Racconta Luca:

“Prima di far toccare il latte appena munto ai bambini, chiediamo se, secondo loro, sia caldo o freddo. Loro, istintivamente, rispondo che è freddo: per la loro esperienza, infatti, questo prodotto viene acquistato nel banco frigo del supermercato.

Quando, toccandolo, si accorgono che è caldo, spesso domandano se le mucche abbiano un microonde dentro, che scaldi il latte”.

Altro aspetto positivo della fattoria didattica è che permette di far conoscere, ai bambini che la visitano, la storia e la cultura legate al territorio di appartenenza.



“Portiamo avanti la tradizione anche spiegando i cambiamenti che ci sono stati in queste epoche. Quando vengono le classi in visita, per esempio, spieghiamo come erano le stalle una volta, parlando anche del prodotto finale, che viene fatto assaggiare ai visitatori. In questo contesto, viene spiegato che noi non ci occupiamo solo della produzione del latte, ma anche di sfalcio dei prati.

Sottolineiamo quanto un’azienda agricola sia profondamente legata al contesto territoriale”.

Far parte della filiera, tra tradizione e innovazione

Tradizione, innovazione, cultura e legame con il territorio si fondono in un lavoro che è antico e nuovo allo stesso tempo.

Fattori che si riflettono anche in Grana Padano DOP.

Ecco perché, per Luca, essere uno dei membri della filiera ha valore.



“Fare parte della produzione del prodotto DOP più consumato al mondo è veramente una soddisfazione, anche perché conosciamo bene i controlli cui vengono sottoposti i membri della filiera e ciò è ulteriore motivo di orgoglio.

Essere parte di questa produzione significa essere al passo coi tempi”.